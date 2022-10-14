Ringden indi, tribünde uyuyan oğlunu örttü - Son Dakika
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Ringden indi, tribünde uyuyan oğlunu örttü

14.10.2022 10:12
Ringden indi, tribünde uyuyan oğlunu örttü

TRABZON'daki Dünya Boks Şampiyonası'nda görevli hakem Nazan Savaş (30), eşi ve 2 çocuğu ile kente geldi.

TRABZON'daki Dünya Boks Şampiyonası'nda görevli hakem Nazan Savaş (30), eşi ve 2 çocuğu ile kente geldi. Dünya şampiyonluğu kemer maçını yöneten Savaş'ın, müsabaka sonunda tribünde sandalyede uyuyakalan, lösemi tedavisi gören oğlu Alp Rüzgar'ın (3) yanına koşarak üzerini örttüğü anlar, görenleri duygulandırdı. Savaş, "Alp'in 1 yıldır süren lösemiyle savaşında gong sesini duymamıza az kaldı. Lösemiyle savaşımız bittiğinde oğlum altın kemeri kazanacak ve ringlerde büyüyecek" dedi.

Universal Boxing Organization (UBO) ve Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda görevli hakem Nazan Savaş, eşi milli boksör Muharrem Savaş, çocukları Mert Poyraz ve oğlu Alp Rüzgar ile İstanbul'dan kente geldi. Dilara Yücel ile Grace Mwakamele'nin dünya kemeri müsabakasını yöneten Savaş, maç sonunda tribünde sandalye üzerinde uyuyakalan, lösemi tedavisi gören oğlu Alp Rüzgar'ın yanına koşarak üzerini örttü. Bu anlar ise görenleri duygulandırdı.

'BOKSTAN KOPMAMAK İÇİN HAKEM OLDUM'Boksla ?11 yaşındayken ilgilenmeye başladığını söyleyen Nazan Savaş, "Ailemizdeki 5 kardeşten tek kız çocuğu benim. Babam hepimizi boksa yazdırdı. Kardeşlerim bıraktı ama ben vazgeçmedim ve ilk senemde Türkiye şampiyonu oldum. Boksta 2 Türkiye şampiyonluğu, 2 kez de ikinciliği yaşadım. Evlenip doğum yaptıktan sonra dövüşemeyeceğimi düşünüp boksu bıraktım. Hakemlik yapmam için teklif geldiğinde bokstan kopmamak için eğitim alıp hakem oldum" diye konuştu.'OĞLUMLA BİRLİKTE RİNGLERE DÖNDÜM'Oğlu Alp Rüzgar'a 1 yıl önce lösemi teşhisi konulduğunu söyleyen Savaş, "Teşhis konulduğu zaman çok üzülmüştük ama cesur yürek oğlumun savaşı bizi de savaştırdı. Onun gücü bize güç verdi. O kadar zorlu şeye rağmen oğlum çok güçlü bir çocuk. Artık yoğun kemoterapi tedavimiz bitti. İdame protokolü olarak hap ile tedavisi sürüyor. Oğluma lösemi teşhisi konulunca 1 sene boyunca her şeyden uzaklaşıp sadece oğlumla ilgilendim. Her şeyimde önceliğim çocuğum oldu. İşimi de bırakmak istemiyordum. Kemoterapi bitip tedavi normale dönünce oğlumla birlikte ringlere döndüm" dedi. 'LÖSEMİ SAVAŞINDA GONG SESİNİ DUYMAMIZA AZ KALDI'

Müsabakayı yönetirken oğlunun uyuyakaldığını anlatan Nazan Savaş, "Bir yandan maç yönetirken diğer yandan gözüm oğlumdaydı. Eşim de yanımızdaydı ama üzerinin açıldığını görünce maç biter bitmez yanına gidip üzerini örtmüştüm. O sırada insanların dikkatini çekmiş. Büyük oğlum ringlerde büyüdü, Alp Rüzgar'ı da ringlerde büyüteceğim. Alp Rüzgar zaten boks maçlarını çok seviyor. Boks hakemi olarak insanlara örnek olabilmem çok hoşuma gitti, çok güzel iltifatlar duydum. Hakemliğin yanında boks ve pilates dersleri de veriyorum. Hem spordan hem hakemlikten hem de ailemden kopmuyorum. Çocuklarımın ikisi de aynı tarihte doğdu. Bugün Alp Rüzgar 3, Mert Poyraz ise 11 yaşına girdi. Geçen yıl doğum günü çok buruk geçmişti. Bir oğlum hastanede, diğer oğlum evdeydi. Bu sene doğum gününü daha mutlu geçireceğim. Alp'in 1 yıldır süren lösemiyle savaşında gong sesini duymamıza az kaldı. Lösemiyle savaşımız bittiğinde oğlum altın kemeri kazanacak ve ringlerde büyüyecek" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Trabzon, Dünya, Güncel, Son Dakika

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