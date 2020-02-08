Ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüştürenlere 76 bin lira ceza - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüşü yaptıran 7 kişiye toplam 76 bin 416 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yeni Mescit Mahallesi'ndeki kahvehaneye operasyon düzenledi.
Denetimlerde ringe dönüştürülen kahvehanenin sahibi Y.D. ile bahis amaçlı horoz dövüştürdüğü belirlenen 7 kişi emniyete götürüldü.
Kahvehane sahibi Y.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Horoz dövüştüren 7 kişiye toplam 76 bin 416 lira ceza uygulandı.
Yaralı 16 horoz, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.