Ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüştürenlere 76 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüştürenlere 76 bin lira ceza - Son Dakika

Ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüştürenlere 76 bin lira ceza

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüşü yaptıran 7 kişiye toplam 76 bin 416 lira ceza uygulandı.

Ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüştürenlere 76 bin lira ceza, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüşü yaptıran 7 kişiye toplam 76 bin 416 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yeni Mescit Mahallesi'ndeki kahvehaneye operasyon düzenledi.

Denetimlerde ringe dönüştürülen kahvehanenin sahibi Y.D. ile bahis amaçlı horoz dövüştürdüğü belirlenen 7 kişi emniyete götürüldü.

Kahvehane sahibi Y.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Horoz dövüştüren 7 kişiye toplam 76 bin 416 lira ceza uygulandı.

Yaralı 16 horoz, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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