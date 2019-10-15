Ringin sultanları basın mensuplarıyla bir araya geldi - Busenaz Sürmeneli
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Toplantının yapıldığı salon ve milli boksörler Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin açıklaması ANKARA - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya...
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:26 Kaynak: AA
Toplantının yapıldığı salon ve milli boksörler
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin açıklaması ANKARA - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri, basın mensuplarıyla bir araya geldi. (3)
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