Son Dakika Haberleri: Ringin sultanları basın mensuplarıyla bir araya geldi - Busenaz Sürmeneli
Son Dakika Spor Ringin sultanları basın mensuplarıyla bir araya geldi - Busenaz Sürmeneli

Ringin sultanları basın mensuplarıyla bir araya geldi - Busenaz Sürmeneli

51 dakika önce

Toplantının yapıldığı salon ve milli boksörler Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin açıklaması ANKARA - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya...

Toplantının yapıldığı salon ve milli boksörler

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin açıklaması ANKARA - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri, basın mensuplarıyla bir araya geldi. (3)

Ringin sultanları basın mensuplarıyla bir araya geldi - Busenaz Sürmeneli

Busenaz Sürmeneli, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:26 Kaynak: AA
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