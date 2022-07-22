Rings of Power'dan yeni fragman! Sauron'un doğuşu

Amazon Prime Video'nun uzun zamandır beklenen The Lord of the Rings dizisi için artık gün sayar olduk. Geçtiğimiz hafta dizi içi yeni görseller ve ardından da 3. fragman paylaşıldı. Bugün ise The Rings of Power için dördüncü fragman yayınlandı.

The Rings of Power, 2 Eylül'de Prime Video'da!

Amazon, önümüzdeki Eylül ayında Prime Video'da yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi için rekor seviyede harcama yaptı. Her ne kadar kesenin ağzını açarak Netflix'e bir çalım atmış olsa da Jeff Bezos bu serinin büyük bir hayranı olacak ki hem film hem de dizi tarihinin en yüksek ödemesini gerçekleştirdi.

Öyle ki yalnızca 1. sezonun 465 milyon dolarlık bir bütçesi var. Ayrıca yayın haklarının satın alınması da 250 milyon dolar tutmuştu. Serinin orijinal üçlemesinin toplam gişe geliri 2.92 milyar dolardı. Fakat bu üç filmin toplam bütçesi 281 milyon dolar civarındaydı. Yani Amazon, yalnızca ilk sezon için 5 filmlik bütçe ayırıyor. Tabii anlaşma gereği en az 5 sezon çekileceğini de belirtelim.

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Paylaşılan son fragmanda ise Sauron'un genç Alatar olarak dahil olacağını gördük. Buna ek olarak Galadriel ve Elrond'a da daha fazla yer verildi. Ayrıca elflerin ve cücelerin kendi içinde geçen birçok konuşma sahnesi paylaşıldı.

Discover the legend that forged the rings. Like this tweet to get reminders when a new episode airs. September 2 on Prime Video. #TheRingsOfPower pic.twitter.com/XWiDMZTpMN — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 22, 2022

Yapımda rol alan oyuncu kadrosuna baktığımızda, başrolünde Elrond (Robert Aramayo), Galadriel (Morfydd Clark) ve Isildur (Maxim Baldry) gibi tanıdık karakterlerin yer aldığı devasa bir ekip görüyoruz.

Ayrıca, Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman ve Sara Zwangobani isimlerinin de yeni dizide rol alacağını biliyoruz.

Siz The Rings of Power için yayınlanan yeni fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!