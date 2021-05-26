Rinoplasti Nedir? Rinoplasti Neden Yapılır? Ne Kadar Sürer? - Son Dakika

Rinoplasti Nedir? Rinoplasti Neden Yapılır? Ne Kadar Sürer?

26.05.2021 21:39
Rinoplasti Nedir? Rinoplasti Neden Yapılır? Ne Kadar Sürer?, System.String[]

Tıp alanında yapılması söz konusu olan estetik tekniklerin gelişmesi ve yenilikçi yöntemlerin bulunmasıyla birlikte burun estetiği için uygulanan burun ameliyatları, günümüz şartlarında geçmişe oranla çok daha basit operasyonel işlemler şeklinde gerçekleştirilebilmektedir.

Tıp alanında yapılması söz konusu olan estetik tekniklerin gelişmesi ve yenilikçi yöntemlerin bulunmasıyla birlikte burun estetiği için uygulanan burun ameliyatları, günümüz şartlarında geçmişe oranla çok daha basit operasyonel işlemler şeklinde gerçekleştirilebilmektedir.

Rinoplasti Nedir?

Burun estetiği uygulamaları rinoplasti olarak adlandırılmaktadır. Rinoplasti uygulamaları hem estetik beklentiler ile hem de sağlık bakımından son derece büyük önem taşıyan bir gereklilik olarak karşımıza çıkabilmektedir. İlgili bölgede söz konusu durumda olan bozukluğun estetik operasyon uygulamasıyla birlikte ortadan kaldırılması neticesinde birey hem daha sağlıklı bir şekilde nefes alıp verebilir hale gelebilmekte hem de arzu ettiği gibi bir görünüme sahip olan buruna sahip duruma gelebilir.

Rinoplasti, burun şeklinin bu yapı içerisinde bulunan kemik ve kıkırdak yapılarında değişiklikler yapılarak uygulanan bir plastik cerrahi operasyondur. Aynı zamanda nazoplasti gibi isimlerle de adlandırılan bir burun estetiği olup estetik uygulamalar içerisinde en sık olarak başvurulan işlemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Rinoplasti Neden Yapılır?

Rinoplasti diğer tabiri ile burun estetiği, burunda doğumsal olarak mevcut durumda olan, sonradan meydana gelen ya da travmalara bağlı olarak ortaya çıkmış durumda olan çeşitli şekil bozukluklarının giderilmesi gayesiyle yapılır. Burunda söz konusu durumda olan şekil bozukluğu, bazı hallerde sadece görsel bakımdan kişiye rahatsızlık vermesi nedeniyle düzeltilirken çoğu bireyde solunum bozukluğu gibi önemli sorunlara sebep olması nedeniyle de düzeltilmesi gerekli olabilmektedir.

Hangi sebepten dolayı estetik cerrahi yapılacak olursa olsun, burun estetiğinde en öncelikli hedef, burunda söz konusu olan solunum yolunun operasyon neticesinde en iyi biçimde çalışabilir hale getirilmesi olmaktadır. Rinoplasti uygulamasının gerçekleştirilmesi sırasında burnun yeniden biçimlendirilmesi (rekonstrüksiyon), mevcut durumdaki şekil bozukluklarının giderilmesi yahut bir bölümünün şeklinin değiştirilmesi yönündeki uygulamalardan biri yahut birkaçı yapılabilir.

Rinoplasti uygulaması isteyen bireylerde burun dokularının estetik işeme uygun durumda olup olmadığı mutlaka cerrah tarafından yapılacak olan muayene sırasında kontrol edilmelidir. En küçük bir müdahalenin dahi son derece belirgin nitelikte sonuçlar doğurabilecek olması sebebiyle burun estetiğine dair tüm ameliyatların mutlaka alanında uzman olan bir cerrah tarafından yapılmasının gerekliliği söz konusudur.

Erkeklerde de kadınlarda da gerçekleştirilecek olan rinoplasti uygulaması, komplike bir operasyondur. Beklenilen sonucun tam olarak elde edilmesi için 6 -12 ay aralığında bir sürece gereksinim söz konusudur. Bu süreç burunda gerçekleştirilen uygulamanın büyüklüğüne, burunda bulunan dokuların yapısına yahut mevcut problemin ciddiyetine göre farklılık gösterir. Cerrahi işlem sonrasında hastaların bir kısmında tam olarak arz edilen şeklin elde edilebilmesi için küçük düzeltme uygulamalarının gerekliliği söz konusu olabilir.

Rinoplasti Ne Kadar Sürer?

Rinoplasti operasyonun süresi uygulanacak olan işlemlere göre değişebilmektedir. Buna göre sadece burun ucu düzeltilmesinin gerekli olduğu rinoplasti uygulamalarında bu süre 30-45 dakika sürer. Ancak burun ucunun, burun sırtının ve hava yolunun düzeltilmesinin gerekliliğinin söz konusu olduğu rinoplasti uygulamalarında bu süre 90 -120 dakikalık bir süreci kapsayabilir.

Rinoplasti süreleri hastaların büyük bir çoğunluğu için ciddi bir önem taşıyabilmektedir. Ancak burada en önemli olan husus kişinin burnuna nelerin yapıldığı ve elde edilen sonucun nasıl olduğu konusudur. Bu uygulamanın bir saatte ya da iki saatte bitmesi çok büyük bir önem taşımaz. Buradan yola çıkarak bir rinoplasti uygulamasının ortalama olarak 1.5 saat sürdüğünü söylemek son derece doğru olacaktır.

Rinoplasti Nedir? Rinoplasti Neden Yapılır? Ne Kadar Sürer?

Plastik Cerrahi, Burun estetiği, Estetik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Rinoplasti Nedir? Rinoplasti Neden Yapılır? Ne Kadar Sürer? - Son Dakika Magazin


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