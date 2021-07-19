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Rio 2016'da Zika, Tokyo 2020'de Kovid-19 tehdidi - Son Dakika

Rio 2016'da Zika, Tokyo 2020'de Kovid-19 tehdidi

19.07.2021 10:05
Rio 2016'da Zika, Tokyo 2020'de Kovid-19 tehdidi, System.String[]

Dünyanın en önemli spor organizasyonu olimpiyatlar bir kez daha virüs tehdidi altında yapılacak.

Dünyanın en önemli spor organizasyonu olimpiyatlar bir kez daha virüs tehdidi altında yapılacak. 2016 Rio Olimpiyatları'na Zika virüsü damga vurmuştu, Tokyo 2020 ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde düzenlenecek.

Moskova 1980 ve Los Angeles 1984'te boykot tartışmaları, Münih 1972'de terör saldırısı, Montreal 1976'da Afrika boykotu vardı. 1896 yılından beri düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan sadece 3'ü iki dünya savaşı zamanında (1916, 1940,1944) yapılamadı.

Rio 2016'da Zika virüsü olimpiyatların kabusu olurken Tokyo 2020'de Kovid-19, ertelemeye neden oldu. Tarihinde salgın hastalık sebebiyle ilk kez ertelenme yaşayan olimpiyatlar, 23 Temmuz'daki açılış töreniyle başkent Tokyo'da olağanüstü önlemler altına başlayacak.

Japonya'da doktorlardan Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi çağrısı

Japonya'da olimpiyat tarihi yaklaştıkça tepkiler de ardı ardına geldi. Japonya Doktorlar Birliği oyunlara 2 ay kala olimpiyatların iptal edilmesi çağrısı yapmıştı. Birliğe göre, Kovid-19'un farklı bölgelerde var olan tüm varyantları Tokyo'da yoğunlaşacak ve toplanacak. Zaten yükselişte olan vaka sayısı iyice hız kazanacak.

Japonya Doktorlar Birliği Başkanı Ueyama Naoto, yetkili ve personel dahil yaklaşık 100 bin kişinin Tokyo'ya akın edeceğini belirterek halihazırda artış trendini koruyan vaka hızının daha da hızlanacağını savundu. Japon halkı da birliğe destek veriyor. Yapılan araştırmalara göre Japon halkının çoğunluğu olimpiyatların iptal edilmesini istiyor.

Tokyo Valisi Koike Yuriko ise Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yeniden ertelenmesinin zor bir seçenek olduğunu belirtmişti.

Tokyo 2020 seyircisiz düzenlenecek

Olimpiyatlarda iptal yaşanmadı ama Kovid-19'un Japonya'da yayılım hızı artınca tedbirler de olağanüstü boyutlara ulaştı. Japon halkının artan sağlık endişeleri ve birçok ülkede tespit edilen Kovid-19 varyantları yüzünden yurt dışından ülkeye seyirci gelmesi yasaklandı.

Müsabaka yerleşkelerine yurt içinden ise maksimum 10 bin kişi olacak şekilde yüzde 50 kapasiteyle seyirci kabul edilecekti ancak Kovid-19'un vakalarını endişe verici düzeylere ulaşınca bu plandan vazgeçildi. Oyunlara yurt içinden de seyirci yasağı geldi. 200'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 11 bin sporcunun katılacağı olimpiyatlar bu yıl seyirciden yoksun yapılacak.

Bazı ülkeler ilave tedbir uygulanacak

Japonya'da hükümeti en çok korkutan farklı varyantların aynı anda ülkeye giriş yapma olasılığı. Bu yüzden yetkililer önlem üstüne önlem alıyor.

Japonya hükümeti, Kovid-19'un yeni varyantlarının görüldüğü Hindistan başta olmak üzere, 11 ülkenin sporcu kafilesine ilave tedbirler uygulayacak. Bu ülkelerin sporcu ve kafile mensuplarına, Japonya'ya gelmeden önceki bir hafta içinde her gün test olma zorunluluğu getirildi. Söz konusu ülke kafilelerinin, Japonya'ya geldikten sonra 3 gün diğer kafilelerle temasta bulunmaları da yasaklandı.

İlave tedbir uygulananlar arasında Hindistan'ın yanı sıra Afganistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka gibi ülkeler bulunuyor.

Katılacak resmi yetkili sayısı 78 bine indirilecek

Önlemler bunlarla sınırlı kalmadı. Japonya, Kovid-19 vakaları sebebiyle ülkelerin spor federasyonları ile olimpiyat komitelerinden organizasyona katılacak resmi yetkili sayılarını düşürmesini istiyor.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin, salgın önlemleri kapsamında oyunlara diğer ülkelerden katılacak resmi yetkili sayısını 78 bine indireceği bildirildi.

Öte yandan, oyunlarda gönüllü görev yapmak üzere kayıt olan 80 bin kişinin 10 bini, organizasyondan ayrıldı.

Gönüllülerin çekilmesinde erteleme nedeniyle kişisel planların değişmesinin yanı sıra, salgının etkilerinin halen devam etmesinin etkili olduğu belirtildi.

Müsabaka yerleşkelerinde alkol yasak

Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında müsabaka yerleşkelerinde alkollü içecek satışının yasaklanması yönünde karar aldı. Oyunlar esnasında müsabaka yerleşkelerinde alkollü içecek satışının ve içilmesinin, komite toplantısında alınan kararla yasaklandığı belirtildi.

Sporcuların ve yetkililerin halk ile temasını engellemek içinse "Sporcu Semti" açıldı. Tokyo'da sahil bölgesi Harumi'de 44 hektar arazi üzerine kurulan semtin yaklaşık 18 bin kişiyi misafir etmesi bekleniyor.

Kovid-19 salgınına karşı üst düzey tedbirlerin alındığı yerleşkede sporculara günlük PCR testi uygulanacak.

En son alınan tedbir "OHAL"

Tokyo'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında 22 Ağustos'a dek olağanüstü hal "OHAL" uygulanacak.

Söz konusu karar, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi üzerine alındı. Kararla OHAL bölgelerindeki vaka seyrinde düşüş hedefleniyor.

Zika'daki korku Kovid-19 da yaşanmadı

Farklı spor dallarından ünlü isimler Zika yüzünden 2016 Rio Olimpiyatları'na katılmayacaklarını söylemiş hem hayranlarını hem de sporseverleri üzmüştü. Dünyanın en iyi golfçüleri ve tenisçilerinin başını çektiği birçok ünlü sporcu "önce sağlık" diyerek Brezilya'ya gitmemişti

Ancak Tokyo 2020'de Kovid-19 yüzünden oyunlara gelmeyeceğini açıklayan çıkmadı. Sadece birkaç sporcu sakatlığı yüzünden oyunlara gelmeyeceğini açıkladı.

Japonya, oyunlar, Tokyo, Rio, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rio 2016'da Zika, Tokyo 2020'de Kovid-19 tehdidi - Son Dakika Spor


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