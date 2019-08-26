Son Dakika Haberleri: Rio'da Amazon yangınları sebebiyle Brezilya hükümeti protesto edildi
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Rio'da Amazon yangınları sebebiyle Brezilya hükümeti protesto edildi

43 dakika önce

Görüntüler Amazon yangınları nedeniyle Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleşen protesto gösterilerinden. Binlerce kişi Pazar günü Rio sokaklarında Bolsanora hükümetini hedef alan gösteriler gerçekleitirerek yangınlara daha güçlü şekilde müdahale edilmesini talep etti.

Görüntüler Amazon yangınları nedeniyle Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleşen protesto gösterilerinden. Binlerce kişi Pazar günü Rio sokaklarında Bolsanora hükümetini hedef alan gösteriler gerçekleitirerek yangınlara daha güçlü şekilde müdahale edilmesini talep etti.

Brezilya, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:18 
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