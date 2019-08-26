Rio'da Amazon yangınları sebebiyle Brezilya hükümeti protesto edildi

Görüntüler Amazon yangınları nedeniyle Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleşen protesto gösterilerinden. Binlerce kişi Pazar günü Rio sokaklarında Bolsanora hükümetini hedef alan gösteriler gerçekleitirerek yangınlara daha güçlü şekilde müdahale edilmesini talep etti.