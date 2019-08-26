Rio'da Amazon yangınları sebebiyle Brezilya hükümeti protesto edildi
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Görüntüler Amazon yangınları nedeniyle Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleşen protesto gösterilerinden. Binlerce kişi Pazar günü Rio sokaklarında Bolsanora hükümetini hedef alan gösteriler gerçekleitirerek yangınlara daha güçlü şekilde müdahale edilmesini talep etti.
Görüntüler Amazon yangınları nedeniyle Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da gerçekleşen protesto gösterilerinden. Binlerce kişi Pazar günü Rio sokaklarında Bolsanora hükümetini hedef alan gösteriler gerçekleitirerek yangınlara daha güçlü şekilde müdahale edilmesini talep etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:18
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