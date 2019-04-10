Son Dakika Haberleri: Rio'da Sel Felaketi: 7 Ölü

Rio'da Sel Felaketi: 7 Ölü

15 dakika önce

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 7 kişinin öldüğü belirtildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 7 kişinin öldüğü belirtildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde dün geceden beri etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Sel nedeniyle sokakların sular altında kaldığı, ağaçların devrildiği, sel sularına kapılan pek çok aracın hasar gördüğü belirtildi.

Şiddetli yağış nedeniyle Rio de Janeiro Belediyesi acil durum ilan etti. Vatandaşlara aşırı ihtiyaç duymamaları durumunda evlerinden çıkmamaları önerildi. Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella ise yağmur ve fırtınaların etkilerini azaltmak belediyenin, tehlikeli bölgelerde yaşayan insanları güvenli yerlere yerleştirme ya da sel sularını tahliye etmeye yarayan yeni alt yapı inşa etmek için kaynakları olmadığını açıkladı.

(Serkan Bayar/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:01 Kaynak: İHA
Brezilya, Güncel
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