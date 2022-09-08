Brezilya, Bağımsızlığının 200. Yıl Dönümünü Kutladı

RİO DE JANEIRO, 8 Eylül (Xinhua) -- Brezilya Çarşamba günü, bağımsızlığının 200. yıl dönümünü törenlerle kutladı. Rio de Janeiro'daki kutlamalarda uçaklar gösteri uçuşu yaparken, Brezilya bayrakları açan tekneler onlara eşlik etti.

Kaynak: Xinhua

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