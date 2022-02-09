Üye Girişi
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da 5 yaşındaki çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanması - Son Dakika

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da 5 yaşındaki çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanması

09.02.2022 11:29

Aşı kaydı yaptırılması Çocukların aşılanması detaylar Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Aşı kaydı yaptırılması

Çocukların aşılanması detaylar

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Rio de Janeiro kentinin Barra da Tijuca bölgesinde bulunan bir sağlık merkezinde 5 yaşındaki çocuklara Kovid-19 aşısı uygulandı. Brezilya'da Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1189 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 633 bin 810'a, 177 bin 27 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 26 milyon 776 bin 620'ye çıktı.

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da 5 yaşındaki çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanması
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da 5 yaşındaki çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanması
RIO DE JANEIRO - Brezilya'da 5 yaşındaki çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanması

YORUMLAR
500

Latin Amerika, Brezilya, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel RIO DE JANEIRO - Brezilya'da 5 yaşındaki çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:31 9 Şubat 2022 Çarşamba günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:29 Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede dengesini kaybedip düştü!
11:27 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı
11:24 9 Şubat 2022 Çarşamba günü dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 İYİ Partili vekil, asgari ücretle market alışverişi yaptı! Cebinde 183 lira kaldı
11:17 Ziraat Bankası çiftçilerin faizlerini silecek! Son gün 31 Mart
11:01 Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi
10:54 Çorumgaz Genel Müdürü'nden tuhaf tasarruf tavsiyesi: Evde atletle dolaşmayın!
10:49 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız ölümle pençeleşiyor
10:37 2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta karşılaştılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 11:38:08. #1.12#
SON DAKİKA: RIO DE JANEIRO - Brezilya'da 5 yaşındaki çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement