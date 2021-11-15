RIO DE JANEIRO - Brezilya'da artan yoksulluk - Son Dakika

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Çöp depolama alanında satacak eşya arayanlar

Çöpten çıkarılan yiyecekler

Yoksul vatandaşların günlük yaşantısı RIO DE JANEIRO - Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha da kötüye giden ekonomi, işsizlik ve yoksulluğu artırdı. Yüksek enflasyon rakamları gıda ürünlerine de yansırken açlık sınırında yaşayan çok sayıda vatandaş karınlarını doyurmada zorluk yaşıyor. Rio de Janeiro şehrindeki işsiz ve yoksul vatandaşlar, kent yakınındaki büyük çöp depolama alanında, geri dönüşüm merkezine satabileceği değeri olan eşyalar arıyor. Buldukları eski laptop, camcorder gibi atık malzemeleri satarak karınlarını doyuruyor. Günlük yaklaşık 30 ila 70 Brezilya reali elde edebiliyorlar. Bazen de çöpten buldukları yenilebilecek gıdaları aralarında paylaşıyorlar.