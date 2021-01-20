RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor - Son Dakika

Ronaldo Gazolla Hastane binası

Sağlık çalışanları

Aşılama detayları Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen CoronaVac ve Oxford-AstraZeneca aşılarının ülkede acil kullanımına onay vermesinin ardından Rio de Janeiro kentindeki Ronaldo Gazolla Hastanesi'nde çalışan sağlık personeli de aşılandı.