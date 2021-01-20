RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor - Son Dakika

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor
20.01.2021 09:38
Ronaldo Gazolla Hastane binası Sağlık çalışanları Aşılama detayları Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen CoronaVac ve Oxford-AstraZeneca aşılarının ülkede acil kullanımına onay vermesinin ardından Rio de Janeiro kentindeki Ronaldo...
Ronaldo Gazolla Hastane binası
Sağlık çalışanları
Aşılama detayları Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen CoronaVac ve Oxford-AstraZeneca aşılarının ülkede acil kullanımına onay vermesinin ardından Rio de Janeiro kentindeki Ronaldo Gazolla Hastanesi'nde çalışan sağlık personeli de aşılandı.
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