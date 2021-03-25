RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti - Son Dakika

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini geçti
25.03.2021 11:09
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Belediye Hastanesi Ronaldo Gazolla önündeki eylemden detaylar Hastane önüne hasta yatakları serilmesi Bir sivil toplum kuruluşu başkanı Antönio Carlos Costa'nın açıklaması Yataklara çiçek bırakılması RIO DE JANEIRO - Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Rio...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Belediye Hastanesi Ronaldo Gazolla önündeki eylemden detaylar
Hastane önüne hasta yatakları serilmesi
Bir sivil toplum kuruluşu başkanı Antönio Carlos Costa'nın açıklaması
Yataklara çiçek bırakılması RIO DE JANEIRO - Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Belediye Hastanesi Ronaldo Gazolla önünde toplanan vatandaşlar protesto gösterisi düzenledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini aştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 300 bin 685'e, 89 bin 992 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 12 milyon 220 bin 11'e yükseldi.
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