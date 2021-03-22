RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 tedbirleri
22.03.2021 09:50
Boş plajlardan detaylar Polisin plajları denetlemesi Polisin maske takmayan bir vatandaşı uyarması Ipanema ve Copacabana plajları detaylar Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ikinci sırada 11 milyon 871 bini aşkın vakayla Brezilya bulunuyor.
Boş plajlardan detaylar
Polisin plajları denetlemesi
Polisin maske takmayan bir vatandaşı uyarması
Ipanema ve Copacabana plajları detaylar
Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ikinci sırada 11 milyon 871 bini aşkın vakayla Brezilya bulunuyor. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı sayısı 290 bini geçti. Yeni uygulanan tedbirler kapsamında plajlarda fiziksel aktiviteler kısıtlandı. Kısıtlamalar ile birlikte Rio de Janeiro şehrindeki ünlü Ipanema ve Copacabana plajları boş kaldı.
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