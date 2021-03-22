RIO DE JANEIRO - Brezilya'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Boş plajlardan detaylar

Polisin plajları denetlemesi

Polisin maske takmayan bir vatandaşı uyarması

Ipanema ve Copacabana plajları detaylar

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ikinci sırada 11 milyon 871 bini aşkın vakayla Brezilya bulunuyor. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı sayısı 290 bini geçti. Yeni uygulanan tedbirler kapsamında plajlarda fiziksel aktiviteler kısıtlandı. Kısıtlamalar ile birlikte Rio de Janeiro şehrindeki ünlü Ipanema ve Copacabana plajları boş kaldı.