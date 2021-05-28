RIO DE JANEIRO - Brezilya'da yoğun bakım üniteleri alarm veriyor - Son Dakika

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 2 bin 245 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 456 bin 674'e, 67 bin 467 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 342 bin 162'ye çıktı. Mutasyona uğrayan vrüsün yeni varyantları etkisini artırırken, Rio de Janeiro'daki hastanelerin yoğun bakım üniteleri yatak kapasitelerinin sonuna yaklaştı.