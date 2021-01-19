- Rio de Janeiro'da ilk aşı İsa heykelinin altında yapıldı - Son Dakika

- Rio de Janeiro'da ilk aşı İsa heykelinin altında yapıldı

RIO DE JANEIRO - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ilk korona virüs aşısı İsa heykelinin altında uygulanmaya başlandı.

Dünya genelinde birçok ülkede korona virüsle mücadele kapsamında aşı uygulamaları başladı. Brezilya'nın en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'da ilk aşılar, Corcovado Dağı üzerinde yer alan ve şehrin sembollerinden biri olan İsa heykelinin altında yapıldı. Aşılama kampanyasına çok sayıda yetkili, dini lider ve basın mensupları katıldı. İlk aşılananlar, sığınma evinde yaşayan 80 yaşındaki Terezinha de Conceiçao ve 59 yaşındaki hemşire Dulcineia da Silva oldu. Conceiçao ve hemşire Silva, heyecanlı olduklarını ve normal hayatlarına dönmeyi dört gözle beklediklerini dile getirdi.

Rio de Janeiro eyaleti, korona virüse karşı Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen aşıdan yalnızca 487 bin 520 doz alabildi. İlk aşılar Covid-19 tespit edilen hastalarla teması olan sağlık çalışanlarına, huzurevinde yaşayan 60 yaşın üzerindeki kişilere ve köylerde yaşayan yerli nüfusa yapılacak.

Dünya genelinde en çok vaka sayısına sahip üçüncü ülke konumunda bulunan Brezilya'da şu ana kadar 8 milyon 512 bin 238 vaka kaydedildi. Covid-19'dan toplam 210 bin 328 kişinin hayatını kaybettiği ülke, dünya genelinde en çok ölümün kayda geçtiği ikinci ülke konumunda bulunuyor.