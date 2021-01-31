Rio de Janeiro'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, salgına rağmen sahillere akın ediyor - Son Dakika

Doluluk yaşanan sahilden detaylar ( DRONE)

Sahilde güneşlenen kalabalık gruplar

Polisin denetimi

Maracanã stadyumuna gitmek isteyen insanlar

Polisin güvenlik önlemleri Brezilya'da son 24 saatte 1279 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 223 bin 945'e, 58 bin 462 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 176 bin 975'e yükseldi. Rio de Janeiro kentinde hava sıcaklığındaki artış nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı. Ipanema sahiline akın evden binlerce kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymadı. Polis ise vakalarda yaşanabilecek artış tehdidine karşı denetimi sürdürdü.