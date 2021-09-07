RİO DE JANERİO - Bolsonaro hükümetini protesto gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Şehir merkezinde bir araya gelen Rio de Janeiro sakinleri Brezilya'nın Bağımsızlık Günü'nde Başkan Jair Bolsonaro hükümetini protesto etti.

Ülke başkanının istifasını talep eden protestocular, aşı yetersizliği, koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler, fahiş gıda ve mutfak gazı fiyatları hakkındaki memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.

Ülkede, pandeminin başladığı günden bu yana toplam 20.899.933 vaka görülürken, bu vakalardan 583.810 kişi ise hayatını kaybetti.