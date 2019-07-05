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Rio eski valisinden itiraf: Olimpiyat oyunlarının alınması için 2 milyon dolar rüşvet verdim

1 saat önce

2016 Olimpiyat Oyunları'nda rüşvet skandalı: "Rio'nun kazanması için üyelere 2 milyon dolar ödendi"

Rio eski valisinden itiraf: Olimpiyat oyunlarının alınması için 2 milyon dolar rüşvet verdim, System.String[]
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen 2016 Olimpiyat Oyunları'na rüşvet gölgesi düştü. Şehrin tutuklu eski valisi Sergio Cabral, oyunların Rio'da gerçekleştirilmesi için Olimpiyat Komitesi üyelerine 2 milyon dolar rüşvet verdiğini itiraf etti.

Yeminli ifadesinde eski vali, rüşvetin Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği eski Başkanı Lamine Diack'a gönderildiğini ve dokuz üyenin oyunun satın alınmasında kullanıldığını açıkladı. Bu iddiaya Diack tarafından henüz yanıt ya da yalanlama gelmedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:37 
Dünya
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