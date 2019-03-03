Son Dakika Haberleri: Rio Karnavalı'nda Bolsonaro'ya Kıyafetli 'Yolsuzluk' Göndermesi

Rio Karnavalı'nda Bolsonaro'ya Kıyafetli 'Yolsuzluk' Göndermesi

9 dakika önce

Sokak partileriyle başlayan Rio Karnavalı'nda bu sene başında göreve gelen Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro hedef alındı.

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Sokak partileriyle başlayan Rio Karnavalı'nda bu sene başında göreve gelen Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro hedef alındı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:34 

Cumhurbaşkanı, Dünya
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