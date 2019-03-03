Rio Karnavalı'nda Bolsonaro'ya Kıyafetli 'Yolsuzluk' Göndermesi
9 dakika önce
Sokak partileriyle başlayan Rio Karnavalı'nda bu sene başında göreve gelen Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro hedef alındı.
Sokak partileriyle başlayan Rio Karnavalı'nda bu sene başında göreve gelen Cumhurbaşkanı
Jair Bolsonaro hedef alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:34
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