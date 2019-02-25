Son Dakika Haberleri: Rio Karnavalında Sahne Minik Dostlarda

Rio Karnavalında Sahne Minik Dostlarda

6 dakika önce

Karnaval coşkusunun yaşandığı Brezilya'da eğlencenin tadını minik dostlar da çıkardı.

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Karnaval coşkusunun yaşandığı Brezilya'da eğlencenin tadını minik dostlar da çıkardı. Renkli ve ilginç kostümleriyle kendilerine özel geçit töreninde boy gösteren sevimli hayvanlar aşırı sıcak havaya rağmen eğlenceye doydu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:34 

Dünya
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