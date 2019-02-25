Rio Karnavalında Sahne Minik Dostlarda
6 dakika önce
Karnaval coşkusunun yaşandığı Brezilya'da eğlencenin tadını minik dostlar da çıkardı.
Karnaval coşkusunun yaşandığı Brezilya
'da eğlencenin tadını minik dostlar da çıkardı. Renkli ve ilginç kostümleriyle kendilerine özel geçit töreninde boy gösteren sevimli hayvanlar aşırı sıcak havaya rağmen eğlenceye doydu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:34
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