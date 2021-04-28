Riot, 2021 LCS yaz mevsiminin taraftarsız oynanacağını doğruladı - Son Dakika
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Riot, 2021 LCS yaz mevsiminin taraftarsız oynanacağını doğruladı

28.04.2021 00:31
Riot, 2021 LCS yaz mevsiminin taraftarsız oynanacağını doğruladı

COVID-19 salgını hala devam eden bir tehdit. Riot Games bu kapsamda 2021 LCS yaz mevsiminin taraftarsız oynanacağını doğruladı!

Bir sonraki mevsimde maçları canlı izlemeyi uman bir LCS hayranıysanız, Riot Games'in size kötü haberleri var. Riot, bugün Twitter'da Travis Gafford tarafından yayınlanan bir yazıda, 2021 LCS yaz ayı için Los Angeles stüdyosuna hiçbir hayranın katılamayacağını doğruladı.

ABD'de COVID-19 salgını ile devam eden durum nedeniyle şirket, stüdyonun kapılarını halka açması için yeterince güvenli olacağını düşünmüyor. Bu yaz bazı canlı League of Legends'ı izlemeyi uman herkes için talihsiz bir karar , ancak sahadaki tüm personelin güvenliği için en iyisi bu.

Riot, 2021 LCS yaz mevsiminin taraftarsız oynanacağını doğruladı

Riot, 2021 LCS Spring Split genel bakışında , nihayetinde yeni stüdyoda yayın gününü daha fazla analist, yayıncı ve takımın oynaması planlarının olduğunu açıkladı. Ancak canlı izleyiciler öncelik listesinin en sonunda.

LCS , salgının ABD'de yeni zirvelere ulaşmasının ardından geçen yıl 13 Mart'ta oyununu askıya aldı. Sezon sonunda tüm takımların kendi merkezlerinin ve evlerinin güvenliği ve konforunda yarıştığı uzaktan oyunla devam etti.

LCS, bu ayın başlarında 2021 Sezon Ortası Hesaplaşmasının finalleri sırasında sahneye geri döndü. Cloud9 ve Takım Liquid arasındaki son serisi izleyicilerden herhangi fanlar olmadan da olsa, Los Angeles'ta Rum Tiyatrosunda gerçekleştirildi. Oyunlara başlamadan önce herkesin güvende olduğundan emin olmak için, tiyatroya gelen herkesin katı politikaları izlemesi gerekiyordu.

2021 yaz mevsiminin sezon başında uzaktan oynanmasını beklemeliyiz. Koronavirüs etrafındaki koşullar iyileşirse, stüdyonun yıl içinde kapılarını yavaşça açtığını görebiliriz.

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Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Riot, 2021 LCS yaz mevsiminin taraftarsız oynanacağını doğruladı - Son Dakika

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