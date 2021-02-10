Riot Games CEO'su Nicolo Laurent taciz ile suçlanıyor - Son Dakika

Riot Games CEO'su Nicolo Laurent taciz ile suçlanıyor

10.02.2021 16:28
Riot Games CEO'su Nicolo Laurent taciz ile suçlanıyor, System.String[]

League of Legends ve Valorant'ın yapımcısı olan Riot Games, eski bir çalışanı tarafından açılan haksız fesih ve cinsiyet ayrımcılığı iddiasıyla suçlanan Riot Games CEO'su Nicolo Laurent hakkında iç soruşturma başlattı.

Oyun şirketi Riot Games'in CEO'su olarak görev alan Nicolo Laurent'in başı taciz iddiaları ile dertte. Mahkemeye kadar taşınanan bu taciz iddiası başarılı firmanın CEO'su Nicolo Laurent'in gelecek planlarını bayağı bir derde sokacağa benziyor.

RIOT GAMES'İN CEO'SU NICOLO LAURENT TACİZ İLE SUÇLANIYOR

Los Angeles Yüksek Mahkemesinde, eski yönetici asistanı Sharon O'Donnell tarafından Ocak ayı başında açılan bir davada, bazı iddialarda bulundu. Laurent'in kendisini Riot'un insan kaynakları departmanına bildirdikten sonra kovulmasını önerdiğini iddia edilmesi üzerine Riot Yönetim Kurulu, şirkete 2009 yılında katılan ve 2017'den beri CEO olarak görev alan CEO Nicolo Laurent hakkında ortaya atılan iddiaların incelenmesi için bir hukuk firması ile anlaştı.

Daha öncede adı kadınlara yönelik kötü davranışları ve cinsiyet ayrımcılığı ile gündeme gelmiş olan Riot Games'in bu sefer başı cinsel taciz iddiaları ile derde girmiş durumda. Haziran ayında işten çıkarılan Laurent'in eski asistanı Shardon O'Donnel taciz iddiaları ile mahkemenin kapısını çalmış durumda. Çalıştığı zamanlarda sözlü olarak yoğun bir şekilde tacize uğradığını ve iş kültürüne yakışmayacak teklifler ile karşı karşıya kaldığını ifade eden eski asistanın iddiaları bunlarla dasınırlı değil.

O'Donnel'ın söylediklerine göre CEO'nun tekliflerine asla cevap vermediği ve haksız yere işten çıkarıldığı da belirtilmiş durumda. Çalıştığı dönemde kendisiyle çok uğraşıldığını, öğle yemeklerinde molalarının kısıldığını ve ekstra çalıştığını zamanlarının da hesabına geçilmediğininde mahkemede altını çizmiş durumda.

Riot Games CEO'su Nicolo Laurent taciz ile suçlanıyor

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Son Dakika Gamegar Riot Games CEO'su Nicolo Laurent taciz ile suçlanıyor - Son Dakika


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