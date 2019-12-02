Son Dakika Haberleri: Riot Games dev sürpriziyle müzikseverlerin gönlünde taht kuracak
Son Dakika Spor Riot Games dev sürpriziyle müzikseverlerin gönlünde taht kuracak - Son Dakika Spor

Riot Games dev sürpriziyle müzikseverlerin gönlünde taht kuracak

7 saat önce

Riot Games, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ilk etkinliğinde, konserler, farklı aktivite alanları, hediyeler ve League of Legends turnuvalarıyla dolu, 2 milyon dolarlık ödülün dağıtılacağı dev bir organizasyona imza atacak.

Riot Games dev sürpriziyle müzikseverlerin gönlünde taht kuracak, System.String[]

Riot Games, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ilk etkinliğinde, konserler, farklı aktivite alanları, hediyeler ve League of Legends turnuvalarıyla dolu, 2 milyon dolarlık ödülün dağıtılacağı dev bir organizasyona imza atacak. Espor, müzik ve eğlencenin bir araya geleceği festival kapsamında dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı ve aktör Jason Derulo sanhne alacak.


Jason Derulo, global müzik paylaşım sitelerinde şarkıları ve video klipleriyle zirvede yer alan isimler arasında. Derulo, video paylaşım sitelerinde tıklanma rekorları kıran hit şarkıları başta olmak üzere pek çok popüler şarkısını espor severlere birlikte Riyad'ta seslendirecek.

League Of Legends, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:40 
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