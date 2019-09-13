Riot Games Espor Sahnesi'ni bu sezon 18 bin 524 kişi ziyaret etti

Riot Games Espor Sahnesi; lig maçlarının her hafta taraftar karşısında oynanması hayalini gerçeğe dönüştürürken, yayınlar esnasında yapılan canlı röportajlar, maç sonu etkinlikleri, anlık istatistik ve veri paylaşımları gibi yenilikler de Riot Games Espor Sahnesi'ne olan ilgiyi arttırdı.



Türkiye'nin ilk ve en büyük profesyonel espor ligi olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde (VFŞL) sezon, geçtiğimiz haftalarda büyük bir heyecana sahne olan Türkiye Büyük Finali'yle kapanmıştı. 2019 Ocak ayında avrupanın en büyük espor merkezlerinden biri olarak kapılarını aralayan Riot Games Espor Sahnesi ise sezon boyunca espor tutkunlarının ilk kez tüm lig maçlarına canlı olarak tanık olmasına imkan sağladı. Bu sene ilk kez TBF etkinliğine de ev sahipliği yapan Sahne'de, her hafta sonu gerçekleşen VFŞL heyecanına sezon boyunca 18.524 biletli seyirci ortak oldu. Bu sayı aynı zamanda bir espor liginin Türkiye'de ulaştığı en yüksek izleyici sayısı olarak da kayıtlara geçti.



Canlı yayın izlenme oranları %30 arttı



Sahne'de bu rekabeti yerinde yaşayanlar dışında, internet üzerinde farklı mecralardan gerçekleştirilen canlı yayınlar da 2019 senesinde izleyici anlamında kendi rekorunu daha da yukarıya taşımayı başardı. Geçen seneye kıyasla %30'dan daha fazla seyirciyi ekranları başına toplayan sezonda, büyük finalin ardından şimdi sırada Dünya Şampiyonası maratonu (Worlds) yer alıyor.



2019 sezonu ve esporun geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Riot Games Türkiye Direktörü Erdinç İyikul:



"Bundan yaklaşık 7 sene önce espor yayınlarında yüzlerce kişiyi bir arada gördüğümüzde yaşadığımız heyecan, şimdi yüzbinleri bir araya getirdiğimiz etkinliklere dönüştü. Hepimizin ortak amacı tutkuyla parçası olduğumuz esporun daha da ileriye gitmesi. Bunun için planlarımızı uzun vadeli yapıyor ve sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. LoL sunucularını Türkiye'ye getirmemiz, 10 takımlı yeni lig yapısı, Sahne yatırımı ve üniversite iş birlikleri gibi pek çok yatırımımız da bahsettiğim bu planlamaların önemli yapı taşları arasında yer alıyor. Önümüzdeki senede de Riot Games olarak hem yerel hem de uluslararası etkinlikler kapsamında bu tutkumuzu farklı bir boyuta taşıyacağımız adımlar atacağız. Türkiye'deki oyunculara olan inancımız, bizi her geçen yıl tüm oyuncuların faydalanabileceği yeni deneyimler ve hizmetler sunmaya teşvik ediyor. Espor, ülkemizdeki yüksek potansiyeli ve hayata geçirdiğimiz yatırımlarla beraber ve güçlü bir şekilde büyümeye devam edecektir." dedi. Konuşmasında, önlerinde 2019 Dünya Şampiyonası serüveni olduğunu da belirten İyikul, ülkemizi Worlds etkinliğinde temsil edecek Royal Youth ekibine başarılar diledi.