Riot Games, Kimya Ejderi'ni League of Legends'tan kaldırdı - Son Dakika

2022'nin başlarında League of Legends'a eklenen Kimya Ejder, Kimya ruhu ve Kimya vadisinin kısa süreliğine kaldırıldığı duyuruldu.

Riot Games'in yaptığı duyuruda, "Sezon Öncesi Dönem'de Kimya Ejderi, Kimya Ruhu ve ilgili yüzey şekillerini tanıttığımızda onların oyunlarda ilk dört element ejderinden daha etkili olmasını amaçladığımızı belirtmiştik." ifadelerine yer verildi. Ancak, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden Riot Games'e gönderilen geri bildirimler ile Kimya Ejderi eklendikten sonra oyunların "çok can sıkıcı bir hal aldığını" belirtilmesi üzerine kaldırma kararı alındı.

KİMYA EJDERİ BİR SÜRE GERİ GELMEYECEK

Riot'un Kimya Ejderi ve onunla ilişkili sistemlerin devre dışı bırakıldığı sürede ilk baştaki amaçlarına sadık kalacak tarzında yeni tasarım değişiklikleri ve farklı çözümler üretilecek. Bu durumun biraz zaman alacağını belirten Riot ekibi, Kimya Ejderi'ni bir süre geri getirmeyeceklerini bildirdi.