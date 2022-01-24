Riot Games, oyunlarını taklit eden şirkete yüz binlerce dolarlık dava açtı - Son Dakika

Riot Games, oyunlarını taklit eden şirkete yüz binlerce dolarlık dava açtı

Riot Games, oyunlarını taklit eden şirkete yüz binlerce dolarlık dava açtı
Son Güncelleme: 24.01.2022 15:25

Popüler video oyun yapım ve dağıtım şirketi Riot Games, Vietnam merkezli mobil video oyun geliştiricisine, Teamfight Tactics adlı oyununun telif haklarını ihlal ettiği iddiasıyla dava açtı. Riot Games, açtığı davada kanıtlanan her telif hakkı örneği için 150 bin dolar tazminat istedi.

Riot Games'in açtığı telif hakkı ihlali davasında, Imba Games'in geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü 'I Am Hero: AFK Tactical Teamfight' oyunundaki içeriklerin 'Teamfight Tactics' adlı oyununu taklit ettiği nedeniyle Kaliforniya mahkemesine başvuruldu.

HER TELİF HAKKI İHLALİ İÇİN 150 BİN DOLAR İSTEDİ

Kaliforniya'da açılan dava, Imba Games'in geliştirdiği mobil oyunun Teamfight Tactics telif hakkını ihlal ettiğini iddia ediyor. Ayrıca Riot Games, her telif hakkı ihlali örneği için 150 bin dolar tazminat istediğini bildirdi.

IMBA GAMES, TELİF DAVASI İLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Imba Games'in taklit ettiği iddia edilen oyunu I Am Hero: AFK Tactical Teamfight'a android kullanıcıların Riot Games'in oyununu kopyaladığı gerekçesiyle olumsuz incelemeler yaptığı Google Play Store'da 10 bini aşkın oyun inceleme yapıldı. Oyunun League of Legends ve Teamfight Tactics'ten metin, karakter, karakter yeteneklerini kopyaladığı iddia ediliyor.

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Riot Games, oyunlarını taklit eden şirkete yüz binlerce dolarlık dava açtı!

BİR ÖNCEKİ TELİF DAVASINDAN 2,9 MİLYON DOLAR KAZANDI

Riot Games, geçtiğimiz senelerde de oyunlarını kopyaladığı gerekçesiyle Çinli bir video oyun geliştirici şirketi Moontoon'a açtığı davada 2,9 milyon dolar kazanmıştı.

Riot Games, oyunlarını taklit eden şirkete yüz binlerce dolarlık dava açtı!

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Son Dakika Gamegar Riot Games, oyunlarını taklit eden şirkete yüz binlerce dolarlık dava açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Riot Games, oyunlarını taklit eden şirkete yüz binlerce dolarlık dava açtı - Son Dakika
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