Riot Games, Rengar'ı daha oynanabilir kılacak değişiklikleri açıkladı! - Son Dakika
Üye Girişi

Riot Games, Rengar'ı daha oynanabilir kılacak değişiklikleri açıkladı!

17.08.2021 00:21
Riot Games, Rengar'ı daha oynanabilir kılacak değişiklikleri açıkladı!

Riot Games tasarımcısı Riot Phlox, yakın tarihli bir güncelleme ile birlikte Rengar'a gelecek olan değişikliklerden bahsetti.

Viego ve Xin Zhao gibi şampiyonlar fazlasıyla güçlüler ve bu durum diğer ormancı şampiyonları neredeyse işe yaramaz hale getiriyor. Ancak, dünyanın en iyi Rengar oyuncularından biri olan ScrubNoob, bu değişikliklerin şampiyonu çok kolaylaştırdığını iddia etti. Rengar'ın bugüne kadar sahip olduğu tüm beceri setinin kaldırılacağını ve onu "noob dostu" bir şampiyon yapacağını düşünüyor.

Riot Games, Rengar'ı Daha Oynanabilir Kılacak

Rengar'ın yaklaşan değişiklikleri, League of Legends'taki seçme ve yasaklama oranını artıracak.

Rengar hiçbir zaman kötü bir şampiyon olmadı ve eğer iyi oynanırsa, her zaman başa çıkması gereken bir sorun olmuştur. Onunla ilgili sorun, oyuncuların bir şampiyona atlamadan önce vahşilik yığınlarını hesaplamak zorunda kaldığı yetenek setiydi.

Vahşiliği istiflemek Rengar için çok önemlidir, çünkü ona daha fazla hasar ve saldırı hızı sağlar. Bu şampiyon yeteneklerinden birini kullandığında, bir yük kazanır. Aynı zamanda, Rengar bir çalılıkta saklanıyorsa ve bir düşmanın üzerine atlarsada yük kazanır.

Şu anda maksimum vahşet yükü sayısı 4'tür. Bu, Rengar'ın dört yük aldığından ve böylece muazzam hasar verdiğinden emin olmak için atlamasını mükemmel bir şekilde zamanlaması ve temel yeteneklerini düzgün bir şekilde indirmesi gerektiği anlamına gelir. Ancak, gelecek League of Legends güncellemesinde, gereken toplam yük sayısı 3'e düşürülüyor. Bu, onu çok daha affedici yapıyor ve hata olasılığını çok daha fazla artırıyor. Böylece, yeni oyuncuların şampiyonu kullanmasını kolaylaştırır.

ScrubNoob, yakın tarihli bir tweet'te, bu değişikliğin Rengar'ı League of Legends'taki Xin Zhao'ya çok benzeyeceğini hissettiği düşüncelerinden bahsetti. Oyuncuların yükleri geliştirmeden önce iki kez düşünmesi gerekmeyeceğinden, yüksek elo oyunlarda yüksek bir seçim ve yasaklama oranına sahip olacağı anlamına gelebilir.

Rengar'a gelecek değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500
Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, şampiyonluğa inanıyor Açıklaması Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, şampiyonluğa inanıyor Açıklaması Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı'dan şampiyonluk sözleri Açıklaması Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı'dan şampiyonluk sözleri Açıklaması Cüneyt Dumlupınar: 'Play-off'tan değil, şampiyon olarak üst lige çıkmak istiyoruz ' Cüneyt Dumlupınar: 'Play-off'tan değil, şampiyon olarak üst lige çıkmak istiyoruz '

Riot Games, Şampiyon, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Riot Games, Rengar'ı daha oynanabilir kılacak değişiklikleri açıkladı! - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

Son Dakika
22:13 Moral ziyaretine gelen Akşener'in sözlerini duyan İmamoğlu kahkahayı bastı
22:07 Fenerbahçe'ye Rossi piyangosu! Gelecek para nefes aldıracak
22:07 Fed piyasaların beklediği kararı duyurdu! Art arda 7. kez faiz artırıldı
21:43 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarla suçlanan Kadir İstekli gözaltına alındı
21:09 Ekrem İmamoğlu salona girdi! Tribünler ayağa kalktı
20:53 İmamoğlu'na verilen cezaya Adalet Bakanı Bozdağ'dan ilk yorum: Yargılama süreci devam ediyor
20:49 Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek: Pınarhisar Cezaevine de koyun ki akıbeti aynı olsun
20:44 Sanat dünyasından hapis cezası alan Ekrem İmamoğlu'na destek yağdı
20:14 Cristiano Ronaldo eski takımının tesisinde idmana çıktı! Taraftarlar bayram etti
20:15 Abdullah Gül'den Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına eleştiri: Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2022 22:41:10. #1.11#
SON DAKİKA: Riot Games, Rengar'ı daha oynanabilir kılacak değişiklikleri açıkladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement