Riot Games sahne düzenine geri dönüyor! - Son Dakika

Riot Games sahne düzenine geri dönüyor!

Riot Games sahne düzenine geri dönüyor!
Son Güncelleme: 17.07.2021 09:19

Karantina dolayısıyla tüm organizasyonlarda maçları uzaktan oynatan Riot Games sahne düzenine geri dönüyor!

Yaklaşık 1.5 yıldır hayatımızı esir alan pandemi dolayısıyla espor turnuvaları ve ligleri uzaktan oynanıyor. Ülkemizde pandemi normalleşme sürecine girdiğimizden bu yana ülke içinde düzenenlen turnuvaların bazıları offline düzene geçmiş durumda. Buna bağlı olarak geçtiğimiz saatlerde LoLespor resmi Twitter hesabı üzerinden League of Legends Türkiye için espor maçlarını oyuncu odalarında oynatmak için çalışmalara başladığını duyurdu.

LoLespor'un açıklamasının devamında 17 Temmuz Cumartesi (yarın) ve 18 Temmuz Pazar günü oynanacak olan maçların çeşitli sağlık önlemleri çerçevesinde oyuncu odalarından oynanacağını belirtti. Buna ek olarak ileri ki haftada oynanacak maçların da oyuncu odalarından oynanması planlanıyor.

Playerbros ekibi olarak umuyoruz ki eskiden olduğu gibi taraftarlarla birlikte oynanan günlere dönebiliriz!

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Riot Games sahne düzenine geri dönüyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Riot Games sahne düzenine geri dönüyor! - Son Dakika
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