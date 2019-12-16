Riot Games'ten dev bağış organizasyonu - Son Dakika
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Riot Games'ten dev bağış organizasyonu

6 saat önce

Riot Games'in Karma adını verdiği program kapsamında, 12 Aralık 2019 - 13 Ocak 2020 tarihleri arasında, "Şafakgetiren Karma" kostümünden elde edilen gelirlerin tamamı Toplumsal Etki Fonu'na aktarılacak ve toplanan miktar oyuncuların karar vereceği hayır kurumlarına bağışlanacak.

Riot Games'ten dev bağış organizasyonu, System.String[]

Riot Games'in Karma adını verdiği program kapsamında, 12 Aralık 2019 - 13 Ocak 2020 tarihleri arasında, "Şafakgetiren Karma" kostümünden elde edilen gelirlerin tamamı Toplumsal Etki Fonu'na aktarılacak ve toplanan miktar oyuncuların karar vereceği hayır kurumlarına bağışlanacak.


Riot Games, küresel anlamda etki oluşturmak amacıyla, kar amacı gütmeyen kuruluşu Riot Games Toplumsal Etki Fonu'nu hayata geçirdiğini duyurmuştu. Karma adı verilen bu programla birlikte, oyuncular tarafından seçilen hayır kurumları da dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki hayır kuruluşlarına önemli miktarlarda bağış ve yatırım yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda Şafakgetiren Karma kostüm gelirlerinin tamamı Riot Games Toplumsal Etki Fonuna bağışlanacak. Sonrasında ise oyuncular, Riot Games Toplumsal Etki Fonu'yla dünya çapında desteklemek istedikleri amacı ve kuruluşu seçebilecek.


Gelirlerinin tamamının bağışlanacağı içerikler şu şekilde:


• Şafakgetiren Karma Kostümü


• Şafakgetiren Karma Renkleri


• Şafakgetiren Karma Çerçeve Seti


• Şafakgetiren Karma Paketi


• Şafakgetiren Karma Kalp Paketi• "Sevgiler" İfadesi


Bağış yapılacak kurumlar oyuncular tarafından seçilecek


Şafakgetiren Karma kostümü 12 Aralık 2019 - 13 Ocak 2020 tarihleri arasında alınabilecek. Daha sonra 2020'nin ilk çeyreğinde, oyuncular kendi bölgelerinde desteklenmesini istediği farklı toplumsal sorunları oylayacak. Sonrasında Riot Games, Şafakgetiren Karma aracılığıyla toplanan miktarın büyük çoğunluğunu oyuncuların oyladığı ve önem verdiği amaçlar uğruna çalışan, kar amacı gütmeyen kuruluşlara aktaracak.


Oylamaya sunulacak hayır kuruluşları, etki, güvenilirlik ve diğer yasal süreç incelemelerinin ardından Riot Games tarafından duyurulacak. Oyuncuların belirttiği yerel sorunlara göre seçilecek kuruluşların her birine en az 10.000 dolarlık bağış yapılacak. Oylama süreci hakkında ayrıntılı bilgi ise 2020 başında paylaşılacak.

Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:12 
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