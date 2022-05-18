Riot Games, Türkiye sunucuları çöktü! (Düzeldi) - Son Dakika
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Riot Games, Türkiye sunucuları çöktü! (Düzeldi)

18.05.2022 20:36
Riot Games, Türkiye sunucuları çöktü! (Düzeldi)

Oyuncular, bir süre önce Valorant ve League of Legends'ta bağlantı sorunları yaşamaya başladı. Riot Games Türkiye sunucuları çöktü.

Ülkemiz dahil tüm dünyada büyük bir oyuncu kitlesine sahip Valorant ve League of Legends, geçtiğimiz dakikalarda bazı sorunlar yaşamaya başladı. Oyuncular, iki yapıma da erişimlerini kaybederken, sorunun nedeni çok geçmeden ortaya çıktı. Riot Games, Türkiye sunucuları çöktü.

Riot Games, Türkiye sunucuları çöktü

Oyuncular, bir süre önce Valorant ve League of Legends'ta bağlantı sorunları yaşamaya başladı. Bunun sonucunda oyunlara olan erişim kaybedilirken, kullanıcılara çeşitli web sitelerin ve hizmetlerin durumu konusunda gerçek zamanlı bilgi veren çevrimiçi platform Downdetector'ta hata raporları oluşturulmaya başlandı.

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Downdetector'a göre bugün saat 15: 00 sularında iki oyunda da bağlantı sorunları başladı. An itibariyle Valorant için 415, League of Legends için ise 91 hata raporu oluşturuldu. Aynı zamanda sosyal medya platformlarında da konuyla ilgili birçok paylaşım yapılırken, Riot Games'ten sunucuların çökmesiyle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Riot Games, Türkiye sunucuları çöktü! (Düzeldi)

Riot Games, Türkiye sunucuları çöktü! (Düzeldi)

Güncelleme: Her iki oyunda da an itibariyle düzelmeler başladı. Downdetector'a bakacak olursak bağlantı sorunlarının çoğu kullanıcı için düzelmeye başladığını görüyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valorant ve League of Legends yapımlarında böyle bir sorunla karşılaştınız mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Riot Games, Valorant, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Riot Games, Türkiye sunucuları çöktü! (Düzeldi) - Son Dakika


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