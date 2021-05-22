Riot Games Türkiye VFŞL ve Akademi Ligi kurallarında önemli değişiklikler yaptı! - Son Dakika

Riot Games Türkiye VFŞL ve Akademi Ligi kurallarında önemli değişiklikler yaptı!

22.05.2021 18:58
Riot Games Türkiye VFŞL ve Akademi Ligi kurallarında önemli değişiklikler yaptı!, System.String[]

Kural değişikliklerini nasıl buldunuz?

Türkiye ekibi, 2021 Yaz Mevsimi öncesi Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi ve Akademi Ligi kurallarında önemli değişikliklere gitti. Yapılan açıklamada rekabeti daha da güçlü bir konuma getirme amacıyla kadro kurallarında ve mevsim finalleri formatında güncellemeler yapıldığı belirtildi.

İşte değişiklikler:

Artık ligimizde yüksek seri başının düşük seri başıyla eşleştiği playoff formatı işlemeyecek. Yani normal sezonu birinci bitiren takım altıncı takımla, ikinci bitiren takım beşinci takımla, üçüncü bitiren takım da dördüncü takımla eşleşmeyecek.

Yeni VFŞL playoff formatı

Yaz mevsimi ile birlikte normal sezonu birinci ve ikinci bitiren takımlar direkt yarı finalden başlayacak.

Normal sezonu üçüncü bitiren takım çeyrek finalde 5. veya 6.takım arasından istediğini rakip seçebilecek.

Ligi dördüncü sırada bitiren takım ise üçüncü bitiren takımın seçmediği rakiple karşılaşacak.

Yarı finaller:

Normal sezonu lider bitirmeyi başaran takım, yarı finale yükselmeyi başaran iki takım arasından istediğini seçme hakkına sahip olacak.

Ligi ikinci bitiren takım ise lider takımın seçmediği rakip ile mücadele edecek.

Akademi Ligi playoff formatı

Akademi Ligi'ni birinci bitiren takım yarı finalde 3.veya 4. takım arasından istediğini seçebilecek.

Sezonu ikinci bitiren takım ise birinci takımın seçmediği rakip ile karşılacak.

Mevsim finalleri formatındaki değişikliğin ana amacı normal sezonun önemini arttırmak. Takımlar finallere ne kadar yüksek sıradan girerse o kadar avantajlı olacak. Yüksek seri başı olan takıma seçim hakkı sunulması olumlu bir değişim.

<a class='keyword-sd' href='/riot-games/' title='Riot Games'>Riot Games</a> Türkiye VFŞL ve Akademi Ligi kurallarında önemli değişiklikler yaptı!

Kadro kuralındaki önemli değişiklik

VFŞL'de boy gösteren yetenekli oyuncuların Akademi Ligi'nde düzenli bir şekilde oynayabiliyor olması bazı takımlar, oyuncular ve taraftarların bir kısmı tarafından hoş karşılanmıyordu. Bunun önüne geçmek için yeni kadro kuralı getirildi. İşte detaylar:

Artık takımlar Akademi Ligi başlangıç beşlisinde maksimum bir yabancı oyuncu ve iki kıdemli oyuncu bulundurabilecek.

Kariyerinin son üç mevsiminin ikisinde, normal sezon maçlarının yüzde 50 si ve fazlasında görev almış oyuncular kıdemli sayılacak.

Yabancı oyuncular şartları sağladığı takdirde kıdemli oyuncu sayılabilir.

Herhangi bir mevsim boyunca VFŞL'de dokuz ve üstü maça çıkmış oyuncular Akademi Ligi'nde forma giyemeyecek.

Riot Games Türkiye VFŞL ve Akademi Ligi kurallarında önemli değişiklikler yaptı!

Yapılan değişikliklerle beraber ligin kalitesinin biraz daha artması bekleniyor. Öte yandan loser bracket sisteminin hala getirilmemesi eleştiri konusu oldu. Akademi Ligi için rekabetin daha da artması, VFŞL'de ise takımların normal sezona daha fazla önem vermesi muhtemel gözüküyor. Açıklamanın tamamına ulaşabilirsiniz.

Riot Games Türkiye VFŞL ve Akademi Ligi kurallarında önemli değişiklikler yaptı!

Vodafone, Türkiye, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Riot Games Türkiye VFŞL ve Akademi Ligi kurallarında önemli değişiklikler yaptı! - Son Dakika


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