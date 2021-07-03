Riot Games, Twitch Yayıncıları İçin Telifsiz Müziklerden Oluşan Bir Albüm Yayınladı - Son Dakika

Riot Games müzik yapmaya yabancı değil. K/DA ile stüdyo dünyanın en popüler sanal gruplarından birine sahip, ancak son müzik projesi bundan biraz daha farklı.

Cuma günü, Riot, Chromonicci ve Junior State gibi sanatçıların katkılarıyla 37 parçalık enstrümantal ritimlerden oluşan bir albüm olan Sessions: Vi'yi yayınladı. Yayını özel yapan şey, yayıncıların ve içerik oluşturucuların Sessions: Vi'deki tüm şarkıları ücretsiz olarak kullanabilmesidir.

, albümün ve bunun gibi gelecekteki albümlerin, Twitch yayıncılarının geçen yılın büyük bölümünde uğraşmak zorunda kaldığı telif hakkı sorunlarının bir kısmını hafifletmesine yardımcı olacağını umuyor.

Geçen Haziran ayının başında Twitch, DMCA yayından kaldırma bildirimlerinin "ani bir akını" aldı. Hedeflenenlerin çoğu, yıllardır platformda olan arşivlenmiş yayınları hedef aldı. Şirket, daha fazla yayından kaldırma bildiriminin gelmesini önlemek için çeşitli yollar denedi, ancak bu çabalar sorunu çözmüş gibi görünmüyor.

Bunun nedeni, Mayıs ayında Twitch'in yaklaşık 1.000 ayrı yayıncıya telif hakları nedeniyle uyarıda bulunmuş olmasıdır. Son dönemlerde oldukça büyük bir eleştiri olan bu telif hakkı yayıncıların kanallarını tehlikeye atmaya devam ediyor ve Riot Games oyunlarını oynayan yayıncılar için bir jest yapıyor.

Riot Games, Spotify, Apple Music ve YouTube üzerinden Session: Vi listesini yayınladı

Listeyi incelediğimiz içerisinde birçok güzel şarkı yer alıyor. Riot Games'in Sessions: Vi ismiyle yayınladığı Spotify listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bu listeye ayrıca, ve platformları üzerinde de ulaşabilirsiniz.