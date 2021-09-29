Riot Games Ülke Müdürü Erdinç İyikul espor sahnesi hakkında konuştu

Geçtiğimiz günlerde EMEA Espor Direktörü Alberto Guerrero tarafından lolesports.com üzerinden yayınlanan açıklama ile Riot Games'in VFŞL ile ilgili 2022 planlarını öğrenmiş ayrıca İstanbul Ataşehir'deki Riot Games Espor Sahnesi'nin kapatılacağı da duyurulmuştu. 28 Eylül Salı günü akşamı ise Riot Games Ülke Müdürü Erdinç İyikul, Dora "Stratera" Özsoy'un YouTube kanalına konuk oldu.

Espor severlerin gönderdiği soruları cevaplayan İyikul, hem geçtiğimiz günlerde yayınlanan "2022 espor sezonu VFŞL planlarımız" isimli yazı hakkında akıllarda oluşan sorulara hem de Riot Games oyunları hakkında merak edilen diğer soruları cevapladı.

Stratera tarafından seçilen ve İyikul'a yönlendirilen ilk soru "Tüm Riot Games oyunları ile geniş bir ekosistem oluşturmak yerine espor sahnesi neden kapatıldı? Bu kadar mı zarar ediyordu?" şeklinde oldu.

"RIOT DÜNYASINDAKİ EN BÜYÜK EN KAPSAMLI EN GENİŞ ARENAYA SAHİBİZ."

Espor sahnesi için üç-dört yıl önce planları yaparken hedeflerinin çok daha sağlıklı ve çok daha hızlı büyüyen kuvvetli bir ekosistem yaratmak olduğunu dile getiren İyikul, Arena yatırımını yaparken hem riskler aldıklarını hem de Türkiye'de büyük bir yatırım yaptıklarını söylerken, açıklamasına şöyle devam etti:

"Şu anda büyük ligler arasında Kore ve Çin'i yana koyalım isterseniz, Avrupa ve Amerika'yı da dahil ederek söylüyorum Riot dünyasındaki en büyük en kapsamlı en geniş arenaya sahibiz. Bin kişilik seyirci kapasitesi ile de içerideki yatırımla da artı olarak bulunduğu alan ile de beraber. Bu çok büyük bir yatırımdı. Gerçekten kirasını ödediğimiz, her ay işletmesi için belli masraflara katlandığımız ve bu yatırımları yaparken de aklımızda ekstradan hem ekosistemi büyütecek yeni sponsorları buraya çekebilmek, izleyiciler ile daha fazla vakit geçirmek, takımlara fayda sağlamak hem de ekosistemin daha sağlıklı ilerlemesini sağlamak adımları atacağımızı düşünüyorduk."

Espor sahnesi için üç yıllık bir gelir ve gider dengesi planı hazırladıklarını dile getiren Riot Games Ülke Müdürü Erdinç İyikul, sahnenin kapanmasındaki ana nedenleri hakkında "Bu üç yıllık planlama içerisinde yaptığımız planların bir kısmı ülkenin yaşadığı durumlar, Covid gibi ekstra durumlar ve aslında ekosistemin beklediğimiz boyuttaki etkileşiminin yeterli gelmemesi sebebiyle arena için anlamsız hale geldi. Espor için değil. Arena zaten esporun enstrümanlarından biri hani arena varsa espor var arena yoksa espor yok gibi bir şey değil." şeklinde konuştu.

"YATIRIMI BAŞKA TÜRLÜ DEĞERLENDİRİRSEK ÇOK DAHA BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYABİLİRİZ"

Sahnenin kapanması hakkında konuşmasına devam eden Erdinç İyikul, arenayı inşa ederken çok tutkulu davrandıklarını söylerken, dünyada birçok farklı arenanın bulunduğu ve kapasitelerinin çok düşük olduğuna dikkat çekti. VFŞL içeriğinin dijital olarak tüketildiği söylenirken, ilk dönemler izleyiciler tarafından çok ciddi alakanın olduğu fakat daha sonradan eskisi kadar fazla ilginin olmadığı bilgisi paylaşıldı.

İyikul tarafından ilginin azalması durumu ise "Çünkü evden daha iyi bir şekilde ekranları başında çok daha rahat izleyebiliyorlardı. O yüzden oradaki ilgi alakadan kastım aslında her hafta full dolu olan bir arenadan bahsetmiyor oluşum ve yaptığımız oradaki yatırımın karşılığında aldığımız performansa bakarsak, biz buradaki yatırımı başka türlü değerlendirirsek çok daha büyük katkılar sağlayabiliriz noktasına bizi getirdi." şeklinde açıklanırken, espor sahnesinin kapatılması ile elde edilecek yatırımın başka türlü değerlendirileceği dile getirildi.