Riot, League Of Legends Dünya Şampiyonası'nı Şanghay'da yapacağını açıkladı

Riot Games CEO'su Nicolo Laurent, Riot'un Twitter açıklamasında: "COVİD-19 etkisini yakından izliyor, yerel ve ulusal yetkililerle, dış risk ve güvenlik danışmanlarıyla işbirliği yapıyoruz ve dünyadaki çeşitli sağlık kuruluşlarının rehberliğini takip etmeye devam ediyoruz" dedi.

Laurent, her şeyi Şanghay'da tutmanın, e-spor ekibinin oyuncuların ve görevlilerin rahatlığını daha yakından izlemesine izin vereceğini de sözlerine ekledi.

Çin'in resmi League of Legends profesyonel müsabakası, LoL Pro Ligi, şu anda Şanghay'da Hongqiao World IE Hub'da yapılıyor. Takımlar ve yayın ekibi mekandan canlı yayın yapıyorlar fakat seyirci izni yasak. 2020'de Çin genelinde seyahat eksikliği nedeniyle, dünya şampiyonası 2021'de tam bir ülke turuyla Çin'e tekrardan gelecek.

Çin'deki son dünya şampiyonası 2017'de olmuştu. Oyuncular, personeller ve hayranlar Pekin'deki Ulusal Stadyum 'daki (Bird's Nest) finallere ile Wuhan, Guangzhou ve Şanghay'a seyahat etmişti. 2021 League of Legends Dünya Şampiyonası'nda yapılması planlanan Kuzey Amerika, 2022'de ev sahipliği yapacak.