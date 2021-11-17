Üye Girişi
Riot, RPG ve Ritim oyunu olan Ruined King'i Duyurdu - Son Dakika

Riot, RPG ve Ritim oyunu olan Ruined King'i Duyurdu

17.11.2021 21:30
Riot, RPG ve Ritim oyunu olan Ruined King'i Duyurdu

Riot Games'in ortaklarından olan Riot Forge, uzun süredir beklenen rpg, ritim oyunu olan Ruined King: A League of Legends Story'i duyurdu.

Bildiğimiz üzere, "Riot Forge" etkinliği geçen yılın aralık ayında Riot Games tarafından bize duyurulmuştu. Ortalama bir yıllık sessizliğin ardından, uzun bekleyiş sona erdi ve 12 Ekim tarihinde Riot Games tarafından bizlere duyuruldu.

'Riot Forge nedir?' diyenleri duyar gibiyim. Riot Forge; Runeterra dünyasında geçen farklı türlerden ve hikayelerden oluşan, oyunları üretmek için ortaya çıkarılmış bir yapımdır.

Riot Forge dün akşam saatlerinde düzenlenmiş olan etkinliğinde, bizlere toplamda dört adet yeni League of Legends oyununu bizlere tanıttı. Bu oyunların yanı sıra Ruined King: A League of Legends Story'den bir sürpriz geldi ve oyun an itibariyle piyasaya sunuldu. Yapım aynı zamanda, Türkçe seslendirme, alt yazı ve arayüz desteğine sahip.

Riot, RPG ve Ritim oyunu olan Ruined King'i Duyurdu

Ruined King: A League of Legends Story'nin içeriğine ve oynanışına gelirsek;

Oyun League of Legends'in eşi benzeri olmayan liman şehri 'Bilgewater' da geçiyor. Miss Fortune, Ahri, Pyke, İllaoi, Yasuo ve Braum gibi popüler LoL şampiyonları aracılığı ile tanıyacağımız bir yapım.

Bu oyun tek oyunculu, sıra tabanlı bir rol yapma oyunu olucak. Oyuncular oyunu oynarken çevresindeki oyuncularla etkileşimde bulunabilecek. Bu etkileşimler düşmanlarıyla çatışma başlatmak veya dost karakterlerle sohbet etmek olucak. Bu becerileri zindanlarda çatışma başlatmak ve keşif sırasında yaratıklarla ya da çevreyle etkileşime geçmek için kullanabilecekler. Bazı bulmacaların çözümüne sadece belirli şampiyonlar ulaşabilecek. Örnek olarak, dayanıksız duvarları kırmak için Braum'un kalkanını kullanmak, görünmez düşmanları Ahri'nin küresiyle ortaya çıkarmak gerekecek.

Riot, RPG ve Ritim oyunu olan Ruined King'i Duyurdu

Oyuncular şampiyonlara seviye atlatabilecek. Şampiyonların sahip olacağı statüler şunlar: İrade, Dayanıklılık, Saldırı Gücü, Fiziksel Savunma, Büyü Savunması, Kritik Vuruş Hasarı, Kritik Vuruş İhtimali, Çabukluk, Kaçınma, Zırh Delme, Büyü Nüfuzu ve Can Çalma.

PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S ve Microsoft Windows için piyasaya sürülen yapım, 30$'lık bir fiyat etiketine sahip. Türkiye yerel fiyatlandırmasıyla Steam ve Epic Games'de 99 TL'den piyasaya sürülen oyun, konsol tarafında ise 285 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Riot, RPG ve Ritim oyunu olan Ruined King'i Duyurdu

League Of Legends, Riot Games, oyunlar, Ekim, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Riot, RPG ve Ritim oyunu olan Ruined King'i Duyurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek 22:34 Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek AA Washington muhabirinden 22:08 AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu 21:42 Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu
Cumhurbaşkanı topu Meclis'e atmıştı! 50+1 tartışmasına AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ilk açıklama 21:16 Cumhurbaşkanı topu Meclis'e atmıştı! 50+1 tartışmasına AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ilk açıklama Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş 20:13 Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü 19:43 İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki 19:29 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? 18:36 Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?

Son Dakika Haberleri
22:35 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce bir kez daha sallandı! Halk artık evlerine giremiyor
22:34 Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek
22:33 Volkan Demirel'in eşi Kasım ayında denize girdi! Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti
22:07 AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir
21:58 Geldiği gibi gidebilir! Fenerbahçe sezon başında renklerine bağladığı Crespo'ya kulüp arıyor
21:41 Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu
21:14 Umudumuzu hiç bir zaman kaybetmedik! İşte Bizim Çocuklar'ın play-off yolculuğu
21:12 Merakla bekleniyordu! The Matrix Resurrections'un resmi posteri yayınlandı
20:49 İspanyol gazetecinin İstanbul Sözleşmesi sorusuna Erdoğan'dan cevap: Gündemimizden çıkardık
20:36 Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap
5 şiddetindeki depremden sonra Düzce bir kez daha sallandı! Halk artık evlerine giremiyor 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce bir kez daha sallandı! Halk artık evlerine giremiyor         
22:36
Volkan Demirel'in eşi Kasım ayında denize girdi! Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti Volkan Demirel'in eşi Kasım ayında denize girdi! Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti         
22:33
Geldiği gibi gidebilir! Fenerbahçe sezon başında renklerine bağladığı Crespo'ya kulüp arıyor Geldiği gibi gidebilir! Fenerbahçe sezon başında renklerine bağladığı Crespo'ya kulüp arıyor         
21:58
DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı         
21:27
Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap         
20:36
Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi         
19:59
Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı         
19:33
Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı         
18:56
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 22:39:44. #1.11#
SON DAKİKA: Riot, RPG ve Ritim oyunu olan Ruined King'i Duyurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement