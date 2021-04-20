Riot, Turbo Kimyasal Tank ve Ölü Adamın zırhını yeni yamada nerfleyecek - Son Dakika
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Riot, Turbo Kimyasal Tank ve Ölü Adamın zırhını yeni yamada nerfleyecek

20.04.2021 14:30
Riot, Turbo Kimyasal Tank ve Ölü Adamın zırhını yeni yamada nerfleyecek

MSI önümüzdeki yamada oynanacak. LoL 11.9 yama notlarına dair ilk detaylar ortaya çıktı.

Hecarim ve Udyr gibi ışık hızına ulaşan şampiyonlardan bıkmış bir League of Legends oyuncusuysanız, Riot Games'in oyunun bir sonraki güncellemesi için ne planladığını öğrenmekten memnun olabilirsiniz. Riot'a göre, Turbo kimyasal tank ve Ölü adamın zırhı yama 11.9 ile nerflenecek.

Son birkaç yama boyunca, devasa hareket hızı, Hecarim, Udyr ve hatta Rell dahil olmak üzere birden fazla meta şampiyonu için çok yararlı oldu. Bu şampiyonların sahip oldukları hareket hızına birde eşyalar eklenince bu hız katlanarak arttı.

İster onları kovalamaya çalışın, ister kaçış yapmaya çalışın, Efsanevi eşyası Turbo kimyasal tank olan bir attan daha hızlı olmanın hiçbir yolu yoktur. Ölü Adamın zırhı bile eşsiz pasifi ile önemli miktarda hız vermesinin yanı sıra miktarda zırh ve can da veriyordu.

Yamalar geçtikçe Hecarim gelen nerfler ve değişiklikler önemliyse de yeterli olmadığı görüldü. Yeni yama 11.9'dab u yüzden yeniden nerflenecek gibi gözüküyor. Ancak Vadi'nin diğer tarafında, her zaman popüler olan Aytaşı gibi birkaç iyileştirici öğe güçlendirilecek.

RIOT, TURBO KİMYASAL TANJ VE ÖLÜ ADAMIN ZIRHINI 11.9 YAMASINDA NERFLEYECEK

Hecarim ve Udyr gibi ışık hızına ulaşan şampiyonlardan bıkmış bir League of Legends oyuncusuysanız, Riot Games'in oyunun bir sonraki güncellemesi için ne planladığını öğrenmekten memnun olabilirsiniz. Riot'a göre, Turbo kimyasal tank ve Ölü adamın zırhı yama 11.9 ile nerflenecek.

Son birkaç yama boyunca, devasa hareket hızı, Hecarim, Udyr ve hatta Rell dahil olmak üzere birden fazla meta şampiyonu için çok yararlı oldu. Bu şampiyonların sahip oldukları hareket hızına birde eşyalar eklenince bu hız katlanarak arttı.

İster onları kovalamaya çalışın, ister kaçış yapmaya çalışın, Efsanevi eşyası Turbo kimyasal tank olan bir attan daha hızlı olmanın hiçbir yolu yoktur. Ölü Adamın zırhı bile eşsiz pasifi ile önemli miktarda hız vermesinin yanı sıra miktarda zırh ve can da veriyordu.

Yamalar geçtikçe Hecarim gelen nerfler ve değişiklikler önemliyse de yeterli olmadığı görüldü. Yeni yama 11.9'dab u yüzden yeniden nerflenecek gibi gözüküyor. Ancak Vadi'nin diğer tarafında, her zaman popüler olan Aytaşı gibi birkaç iyileştirici öğe güçlendirilecek.

Destek seçenekleri olarak Karma, Lulu ve Seraphine gibi şampiyonları seçen birçok oyuncu ile Aytaşı, şampiyonların yerleşik takım iyileştirmesinin üstüne yerleştirdiği ek iyileştirmeler nedeniyle oyundaki en güçlü eşyalardan biri oldu. Eşyanın son zamanlarda gücünün bir kısmı değişti.

Yama 11.9, 2021 Sezon Ortası Davetiyesinin oynanacağı yama olacak, bu nedenle Riot'un ayrıntılı yama ön izlemesini bu hafta sonlandırmasını bekleyin. Turnuvaya sadece birkaç hafta kala, takımların İzlanda'da savaşa hazırlanmaları için yeterli zaman olmalı.

MSI 2021, 6 Mayıs Perşembe günü başladığında tüm heyecanı yakalayabilirsiniz. Resmi Ligyama programına göre 11.9 Yaması 28 Nisan'dayayınlanacak.

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Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Riot, Turbo Kimyasal Tank ve Ölü Adamın zırhını yeni yamada nerfleyecek - Son Dakika

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