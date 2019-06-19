Son Dakika Haberleri: Rip akıntısına kapılan 2 kişi son anda kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Rip akıntısına kapılan 2 kişi son anda kurtarıldı

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren 2 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden cankurtaranlar, gençleri ölümden kurtardı.

Rip akıntısına kapılan 2 kişi son anda kurtarıldı, System.String[]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren 2 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden cankurtaranlar, gençleri ölümden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Çevlik sahilinde sabah saatlerinde denize serinlemek için giren 2 gencin, rip akıntısına kapılarak çırpındıklarını gören vatandaşlar durumu cankurtaranlara bildirdi. Cankurtaranlar, olay yerine gelen itfaiye ekipleriyle birlikte gençleri karaya çıkarttı. İki genç sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne ardından da Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boğulma tehlikesi yaşayan iki gencin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Dünyanın en büyük kumsalları arasında yer alan Samandağ ve Çevlik sahilinde her yıl, halk arasında 'kum göçmesi veya kum kayması' olarak da bilinen rip akıntısına bağlı olarak boğulma vakaları görülüyor. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:18 Kaynak: İHA
Hatay, Samandağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinayet romanından esinlenerek işlenen cinayet davasında sanıkların cezası onandı Babasını, başını duvara vurarak öldüren katil konuştu: İçindeki şeytanı çıkarmak istedim Berkin Elvan davasında yeni bilirkişi raporu alınacak Mezuniyetine bir gün vardı, elektrik akımına kapılıp öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 15:03:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rip akıntısına kapılan 2 kişi son anda kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]