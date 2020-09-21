Rip akıntısına kapılan adam kurtarılamadı - Son Dakika

Mehmet Güzel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. - HATAY

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi sahilinde 1 kişinin rip akıntısına kapıldığını ve çırpındığını gören vatandaşlar, denize girerek Mehmet Güzel 'i kurtardı.

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