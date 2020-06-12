Rip akıntısına kapılan kadın, çevredekiler tarafından kurtarıldı - Son Dakika

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, sıcak havadan bunalan kadın, serinlemek için girdiği denizde rip akıntısına kapıldı. Kadın, çevredekiler ve Can-Kur ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Samandağ Sahili'nde meydana geldi. Sıcak havadan bunalan ismi açıklanmayan kadın, serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzen kadın, bir anda 'kum kayması veya kum göçmesi' olarak adlandırılan rip akıntısına kapıldı. Suda çırpınmaya başlayan kadını gören çevredekiler durumu Can-Kur ve sağlık ekiplerine bildirip, yardım etmek için suya girdi. Bu sırada olay yerine gelen Can-Kur ekipleri de kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Çevredekiler ve Can-Kur ekiplerince kurtarılan kadın, olay yerindeki bir doktor tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından gelen sağlık görevlilerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının tedavisini sürdüğü bildirildi.