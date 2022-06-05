Rip akıntısına kapılıp hayatını kaybeden Merve toprağa verildi! Cenazede ailesinin hali yürek parçaladı - Son Dakika
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Rip akıntısına kapılıp hayatını kaybeden Merve toprağa verildi! Cenazede ailesinin hali yürek parçaladı

05.06.2022 15:39
Rip akıntısına kapılıp hayatını kaybeden Merve toprağa verildi! Cenazede ailesinin hali yürek parçaladı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün serinlemek için girdiği denizde rip akıntısına kapılarak boğulan 15 yaşındaki Merve Çay bugün toprağa verildi.

Meydan Mahallesi kıyısından dün öğle saatlerinde denize giren Merve Çay ile arkadaşı H.K., rip akıntısına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Balıkçıların da destek verdiği aramalarda H.K. ile Merve Çay sudan çıkarıldı.

Rip akıntısında ölen Merve toprağa verildi! Cenazede ailesinin hali yürekleri dağladı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İki arkadaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.K.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rip akıntısında ölen Merve toprağa verildi! Cenazede ailesinin hali yürekleri dağladı

AİLESİ PERİŞAN OLDU

Çay'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları hastane morguna gelerek gözyaşı döktü. Cenazeyi teslim alan aile, kızlarının tabutuna gelinlik koyarak son yolculuğuna uğurlamak üzere Tekebaşı Asri Mezarlığı Camisi'ne getirdi. Kılınan namazın ardından Çay'ın cenazesi mezarlıkta toprağa verildi.

Rip akıntısında ölen Merve toprağa verildi! Cenazede ailesinin hali yürekleri dağladı
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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rip akıntısına kapılıp hayatını kaybeden Merve toprağa verildi! Cenazede ailesinin hali yürek parçaladı - Son Dakika

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