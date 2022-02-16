Berk "Rip" Tepe Valorant crosshair ve çözünürlük ayarları!

Fire Flux takım oyuncusu ve ünlü yayıncı Rip'in VALORANT oyun içi ayarlarını sizler için derledik.

Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serisi ile karşınızdayız. Bu serimizde VALORANT'ı profesyonel şekilde oynayan Türk oyuncuların oyun içi ayarlarını sizler için derliyoruz. Belirtmek isteriz ki profesyonel espor oyuncuları, zaman zaman oyun içi ayarları değiştiriyor. Bu nedenle bu serimizi sık sık güncelliyoruz ve oyuncunun olabildiğince en güncel bilgilerini Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz. Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız VALORANT ayarlarını derlediğimiz oyuncu, Fire Flux forması giyen Berk "Rip" Tepe.

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