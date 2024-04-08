Ripple CEO\'su Brad Garlinghouse, 2024 Yılına Kadar Kripto Para Piyasasının 2 Kat Büyüyeceğini Tahmin Ediyor

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Garlinghouse, mevcut ekonomik trendler, yaklaşan teknolojik gelişmeler ve Bitcoin'in yarılanma olayının bu büyümeye katkıda bulunacağını belirtti.

2024 Yıl Sonuna Kadar 2 Kat Büyüme Bekleniyor

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, küresel kripto para piyasasının 2024 yılı sonuna kadar 5 trilyon dolarlık bir değere ulaşabileceğini tahmin etti. Brad Garlinghouse'un açıklamasına göre bu durum, mevcut piyasa değerinin yaklaşık iki katına denk geliyor.

Garlinghouse, bu büyümenin arkasındaki itici güçlerden biri olarak Bitcoin'in halving (yarılama) olayını gösterdi. Madencilik ödüllerinin yarı yarıya düştüğü bu olayın tarihsel olarak Bitcoin fiyatında önemli artışlara yol açtığı biliniyor. Bununla birlikte, Garlinghouse, spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürülmesiyle kurumsal yatırımların da artacağını düşünüyor.

ABD'deki yeni hükümetten beklentilerini de dile getiren Garlinghouse, düzenleyici belirsizliğin azalmasıyla kripto para sektörünün daha da olumlu etkileneceğini dile getirdi. Ripple'ın SEC ile olan hukuki mücadelesinin çözüme kavuşmasını beklediklerini de ekledi.

Son olarak Garlinghouse, Ripple'ın kripto para piyasasındaki varlığını güçlendirmek adına stablecoin pazarına da giriş yapmayı planladığını açıkladı.