Son Dakika Haberleri: Ripple/garlinghouse: Ripple Bitcoin'e Göre Daha Ölçülebilir

Ripple/garlinghouse: Ripple Bitcoin'e Göre Daha Ölçülebilir

46 dakika önce

– Blockchain platformu Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Ripple'in Bitcoin'den daha ölçülebilir olduğunu söyledi.

Ripple/garlinghouse: Ripple Bitcoin'e Göre Daha Ölçülebilir, System.String[]
– Blockchain platformu Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Ripple'in Bitcoin'den daha ölçülebilir olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Davos kentinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yatırım şirketi BCG Digital Ventures kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Schumacher ve teknoloji yatırım şirketi Silver Lake Partners ortak kurucusu Glenn Hutchins'in de katıldığı ve Schumacher'in Bitcoin'in fiyatının sıfıra ineceği öngörüsüne ilişkin yapılan konuşmada Garlinghouse, kripto para birimlerinin kullanıcıya fayda sağladığı takdirde değer kazandığını söyledi.

Schumacher, "altın standart" olarak görülen ve kısa bir sürede oldukça yaygınlaşan Bitcoin'in değerinin sıfıra ineceğini söyledi. Bitcoin madenciliğinin çevreye verdiği olumsuz etkiler sebebiyle Bitcoin'in kripto para birimlerinin geleceği olamayacağını belirten Schumacher, Bitcoin'in dünyadaki karbondioksit kirliliğinin yüzde 20'sinden sorumlu olduğunu ileri sürdü ve bu durumun Bitcoin'in geleceğine zarar verdiğini belirtti.

Schumacher'in açıklamalarının ardından Glenn Hutchins, Bitcoin teknolojisinin gelecekte kripto para birimlerini depolamada kullanılabileceğini çünkü söz konusu teknolojinin en güvenli kripto para birimleri ağına sahip olduğunu söyledi.

Hutchins ve Schumacher açıklamalarına ters olarak Garlinghouse, bir kripto para biriminin kullanıcıya sunduğu faydayla değer kazandığına dikkat çekerken, çalışma ispatlarında (proof-of-work) son zamanlarda oluşan sorunlara rağmen Bitcoin'in sıfıra inmesinin pek olası olmadığını söyledi.

Garlinghouse Bitcoin açıklamalarının yanında Ripple'a da değinirken, Bitcoin teknolojisinin en yaygın sorunlarından biri olan ölçülebilirlik konusunda Ripple'ın daha başarılı olduğunu ve Ripple üzerinden yapılan işlemlerin Bitcoin'e göre daha hızlı ve daha ucuz olduğunu savundu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:18 Kaynak: DHA

CEO, Micheal Schumacher, Ekonomi
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