Ripple SEC dava girişimiyle sert düştü

Kripto para piyasalarının toplam hacim bazında üçüncü en büyük birimi Ripple (XRP), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (Securities and Exchange Commission - SEC), Ripple Labs'i bazı satış ihlalleri nedeniyle dava edeceğine ilişkin haberlerin etkisiyle yüzde 25'in üzerinde değer yitirdi.

SEC'in konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ripple'ın kurucu ortaklarından Christian Larsen ve CEO'su Brad Garlinghouse'un şirket için sermaye koyduklarına işaret edilerek, bu amaçla yatırımcılara Ripple verildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, ücret ödemeleri ve piyasa oluşturma çalışmalarında da ödeme aracı olarak kullanılan XRP'nin "lisanssız varlık" olduğunun altı çizildi.

SEC açıklamasının ardından, bu savalara yanıt veren Ripple CEO'su Garlinghose, SEC'in gelişmeler ve ilgili düzenlemeler konusunda "tamamen yanlış" düzlemde olduğunu ve Ripple'ın da, tıpkı Bitcoin ve Ether gibi bir para birimi olduğunu, "yatırım kontratı" olmadığını vurguladı.Gelişmelerle, XRP son 24 saatte yüzde 25'in üzerinde düşüşle 0.314009 dolara kadar geriledi. XRP Perşembe günü 0.644511 dolar düzeyindeydi. Böylece, birimin yaklaşık bir haftalık düşüşü de yüzde 51.3'ü buldu.