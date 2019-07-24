Riqui Puig'in Chelsea'ye karşı en iyi hamlesi
28 dakika önce
Riqui Puig, FC Barcelona ile Chelsea'ye karşı oynadı ve Japonya Turu'ndaki “Blaugranas” ilk maçında, “Blues” a karşı muazzam kalitesinin küçük ayrıntılarını bıraktı.
Riqui Puig, FC Barcelona
ile Chelsea
'ye karşı oynadı ve Japonya
Turu'ndaki "Blaugranas" ilk maçında, "Blues
" a karşı muazzam kalitesinin küçük ayrıntılarını bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06
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