Son Dakika Haberleri: Riqui Puig'in Chelsea'ye karşı en iyi hamlesi
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Riqui Puig'in Chelsea'ye karşı en iyi hamlesi

28 dakika önce

Riqui Puig, FC Barcelona ile Chelsea'ye karşı oynadı ve Japonya Turu'ndaki “Blaugranas” ilk maçında, “Blues” a karşı muazzam kalitesinin küçük ayrıntılarını bıraktı.

Riqui Puig, FC Barcelona ile Chelsea'ye karşı oynadı ve Japonya Turu'ndaki "Blaugranas" ilk maçında, "Blues" a karşı muazzam kalitesinin küçük ayrıntılarını bıraktı.
Riqui Puig'in Chelsea'ye karşı en iyi hamlesi
Barcelona, Japonya, Chelsea, Blues, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06 
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