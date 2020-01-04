RİSE-DER Başkanlığına İshak Güngör seçildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat RİSE-DER Başkanlığına İshak Güngör seçildi - Son Dakika

RİSE-DER Başkanlığına İshak Güngör seçildi

6 saat önce

Rize İktisadi Sosyal Çalışmalar ve Eğitim Derneği (RİSE-DER) Başkanlığına İshak Güngör seçildi.

RİSE-DER Başkanlığına İshak Güngör seçildi, System.String[]

Rize İktisadi Sosyal Çalışmalar ve Eğitim Derneği (RİSE-DER) Başkanlığına İshak Güngör seçildi.

Derneğin Genel Kurulu, şehir merkezindeki bir iş yerinde mevcut başkan Bülent Akbulut ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Akbulut'un aday olmadığı seçimde, başkanlığa üyelerin oyunun tamamını alan İshak Güngör getirildi.

Güngör, seçimin ardından yaptığı konuşmada, RİSE-DER'in amacının Türkiye'nin her yerinde eğitim alan başarılı Rizeli üniversite öğrencilerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Derneğin amacını yerine getirmek için çalışacaklarını vurgulayan Güngör, her zaman geleceğin teminatı olan öğrencilerin yanında yer alacaklarını aktardı.

Güngör'ün başkanlığındaki yönetimde, Tuğba Bekar, İrfan Topal, Mehmet Toptan ve Mehmet Topaloğlu yer alıyor.

Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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