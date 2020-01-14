Rise of Empires: Ottoman - Netflix'in yeni dizisi hakkında bilinenler

Netflix, Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in hayatını ve İstanbul'un fethini anlatan yeni dizisinin fragmanını yayımladı.

Altı bölümlük Rise of Empires: Ottoman adlı dizi, 24 Ocak'tan itibaren izlenebilecek.

Dizi hakkında bilinenleri derledik.

Kaç bölüm ve ne zaman yayına giriyor?

Dizi altı bölümden oluşacak ve 24 Ocak'tan itibaren izlenebilecek.

Dizinin oyuncuları kim, Fatih Sutan Mehmet'i kim canlandırıyor?

Dizide yer alan oyuncular arasında Cem Yiğit Üzümoğlu, Tuba Büyüküstün, Birkan Sokullu, Selim Bayraktar, Osman Sonant, Damla Sönmez, Tolga Tekin ve Ushan Çakır da bulunuyor.

Fatih Sultan Mehmet'i Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor. Üzümoğlu, Netflix'in Hakan: Muhafız ve Kanal D'nin Adı Efsane dizilerinde oynamıştı.

Belgesel ve kurgunun iç içe geçtiği bir kurguya sahip olacak dizinin anlatım bölümlerini ise Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Tywin Lannister karakterini canlandıran Charles Dance gerçekleştirdi.

Dizinin yapımcılığını STXtv ve Karga Seven şirketleri üstlendi.

Hangi dönemi konu alıyor?

Dizi, 15. yüzyılda yaşamış olan Fatih Sultan Mehmet'in hikayesine odaklanıyor.

Sultan II. Mehmed'in 13 yaşında tahta çıkmasıyla başlayan dizi, İstanbul'un fethini ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini konu alıyor.

Dizinin yapımcısı STXtv'nin Başkan Yardımcılarından Jada Miranda, "STXtv olarak ilgimizi en çok çeken şeyler, dünyadaki karşıt görüşler arasında köprü vazifesi görebilen hikayeler. Bu hikaye de bize kültürlerin çatışması konusunda yankılarını bugün dahi hissedebildiğimiz çok heyecan verici bir perspektif sunuyor" dedi.

Dizinin danışmanları kim?

Prof. Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan ise dizinin danışmanlarından.

Çekimleri İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yapılan dizinin yönetmenliğini Emre Şahin üstleniyor.

İstanbul'da Türk ve ABD'li bir aileye doğan Şahin'in yönettiği Takım: Mahalle Aşkına filmi, 2015'te Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve Behlül Dal Jüri Özel Ödüllerini kazanmıştı.

Netflix son olarak geçen yıl Atiye adlı bir Türk dizisi yayımlamıştı. O dizinin aksine, Rise of Empires: Ottoman'ın dili İngilizce olacak.

İnternet film veri tabanı (IMDb) dizinin prodüksiyon şirketleri arasında Karga Seven, STX ve Netflix olduğunu aktarıyor.