Rise To War'un çıkış tarihi belli oldu! Lord of The Rings'in mobil oyununa ön kayıtlar başladı - Son Dakika
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Rise To War'un çıkış tarihi belli oldu! Lord of The Rings'in mobil oyununa ön kayıtlar başladı

26.08.2021 08:17
Rise To War'un çıkış tarihi belli oldu! Lord of The Rings'in mobil oyununa ön kayıtlar başladı

Lord of The Rings: Rise To War, 23 Eylül'de Avrupa, Amerika, Güney Asya ve Okyanusya ülkelerinde çıkış yapıyor. Rise To War ne zaman çıkacak? İşte, Rise To War'un çıkış tarihi...

Bu mobil oyun, Blizzard ile Diablo Immortal üzerinde çalışan Çinli şirket NetEase Games ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından piyasaya sürülüyor. Rise To War'un çıkış tarihi ve ilk detayları sizler için derledik.

Oyunda tek yüzüğü ararken ordular kuruyor ve bölgeleri genişletiyorsunuz. Orta Dünya'nın Üçüncü Çağında (Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin geçtiği) geçiyor. Aragorn ve Elrond gibi ünlü karakterleri de içeriyor.

ÖN KAYITLAR BAŞLADI!

Oyun içerisinde iyi ya da kötü olmayı, kardeşlik ya da savaş gruplarının yanında yer almayı seçebilirsiniz. Bölgenizi genişletmek için savaştığınız karo tabanlı bir harita tasarımı var. Her zafer başka bir parça talep ediyor, her yenilgide ise toprak kaybediyorsunuz.

Oyundaki zamanınız mevsimlere bölünmüştür. Sezon sonunda, dört kötü grubu dağıtan ve Dol Guldur'u işgal eden taraf kazanır.

Oyunu oynayabilmek için Play Store üzerinden ön kayıt yaptırmanız gerekiyor. Buraya tıklayarak mağaza sayfasına giderek ön kayıt oluşturabilirsiniz.

LORD OF THE RINGS: RISE TO WAR TANITIM VİDEOSU

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Son Dakika Gamegar Rise To War'un çıkış tarihi belli oldu! Lord of The Rings'in mobil oyununa ön kayıtlar başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rise To War'un çıkış tarihi belli oldu! Lord of The Rings'in mobil oyununa ön kayıtlar başladı - Son Dakika
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