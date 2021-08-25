Rise To War'un çıkış tarihi belli oldu! Lord of The Rings'in mobil oyununa ön kayıtlar başladı

Bu mobil oyun, Blizzard ile Diablo Immortal üzerinde çalışan Çinli şirket NetEase Games ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından piyasaya sürülüyor. Rise To War'un çıkış tarihi ve ilk detayları sizler için derledik.

Oyunda tek yüzüğü ararken ordular kuruyor ve bölgeleri genişletiyorsunuz. Orta Dünya'nın Üçüncü Çağında (Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin geçtiği) geçiyor. Aragorn ve Elrond gibi ünlü karakterleri de içeriyor.

ÖN KAYITLAR BAŞLADI!

Oyun içerisinde iyi ya da kötü olmayı, kardeşlik ya da savaş gruplarının yanında yer almayı seçebilirsiniz. Bölgenizi genişletmek için savaştığınız karo tabanlı bir harita tasarımı var. Her zafer başka bir parça talep ediyor, her yenilgide ise toprak kaybediyorsunuz.

Oyundaki zamanınız mevsimlere bölünmüştür. Sezon sonunda, dört kötü grubu dağıtan ve Dol Guldur'u işgal eden taraf kazanır.

Oyunu oynayabilmek için Play Store üzerinden ön kayıt yaptırmanız gerekiyor. Buraya tıklayarak mağaza sayfasına giderek ön kayıt oluşturabilirsiniz.

LORD OF THE RINGS: RISE TO WAR TANITIM VİDEOSU