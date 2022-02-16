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Risk alarak baraj sahasını eken çiftçileri 'Yağış' endişesi sardı - Son Dakika

Risk alarak baraj sahasını eken çiftçileri 'Yağış' endişesi sardı

16.02.2022 11:23

Risk alarak baraj sahasını eken çiftçileri 'Yağış' endişesi sardıELAZIĞ Elazığ'da kuraklık nedeni ile suların çekildiği Keban Baraj Gölü sahasında tarım yapan çiftçiler, yaşanan yağışlara bir yandan sevinirken diğer yandan ise endişeli.

Risk alarak baraj sahasını eken çiftçileri 'Yağış' endişesi sardı

ELAZIĞ Elazığ'da kuraklık nedeni ile suların çekildiği Keban Baraj Gölü sahasında tarım yapan çiftçiler, yaşanan yağışlara bir yandan sevinirken diğer yandan ise endişeli. Her sene risk alarak tarım yaptıklarını dile getiren çiftçiler, baraj debisinin yükselmesiyle mahsulün su altına kalacağını söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da geçen sene kuraklık etkili olmuş ve Keban Baraj Gölünde su seviyesi düşmüştü. Hal böyle olunca baraj havzasında yüzlerde dönüm arazi orta çıkmıştı. Köy sakinleri de ortaya çıkan araziyi değerlendirerek geçen sene arpa, buğday, pancar ve mısır gibi çeşitli ürünler ekerek hasat yaptı. Çiftçiler, geçen sene olduğu gibi bu senede baraj sahasındaki topraklara mahsullerini ekti. Fakat bölge genelinde kar yağışının bu sene fazla olması nedeniyle baraj debisinde yükselme bekleniyor. Bu kapsamda yağışlara sevinen çiftçileri de aynı zamanda endişe de sardı. Her sene risk alarak baraj sahasında tarım yaptıklarını belirten çiftliler, suların yükselmesiyle mahsulün sular altında kalacağını ifade etti.

"Bu sene de umutla bekliyoruz"

Hayatın kendisinin risk olduğunu dile getiren Fahrettin Oluk, "Riskin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Geçen sene vatandaş buradan bayağı bir faydalandı. Kuraklık onlara yaradı diyelim. Bu sene de umutla bekliyoruz. Çok kar yağdı ve bu sene eridikten sonra barajımızı dolduracak. Endişe var. Vatandaş zaten bu riski göze alarak yapıyor. Bu sene su gelir gibi gözüküyor. Zaten vatandaşın temennisi de odur. Komşularımız, 'İnşallah su gelir de biz kendi sıkıntımızdan feragat ederiz' diyorlar" dedi.

"Ekenler şuan için endişeli"

Çiftçilerden Mehmet Korkutan ise "Bu sene kar yağışı çok güzel oldu. Çiftçi ve köylü milleti bayağı sevindi. Biz burada baraj sahasını sürüyoruz. Buraları ekip biçiyoruz. Ama şuanda karla biraz fazla. Bu sene kar biraz fazla o yüzden kimse ekmeye cesaret edemedi. Ekener şuan için endişeli. Çünkü bu seneki kardan dolayı dediğim gibi kimse cesaret edemiyor. Su gelirse alır götürür. Su yükseldiği zaman köyün içine kadar geliyor. Biz burada köylü olarak 10 senden fazla bir süredir fayda görüyoruz. Burada ekeceğimiz ürünler ise mısır, arpa veya buğdayı ekiyoruz. Geçen sene burada 40 ile 50 dönüm arası pancar ekmiştim. Fazla bir alım da olmadı, zaten korka korka ekiyoruz. Burası riskli olduğu için çok ekeyim para kazanayım diyeceğin bir durum söz konusu değildir" diye konuştu.

Risk alarak baraj sahasını eken çiftçileri 'Yağış' endişesi sardı
Risk alarak baraj sahasını eken çiftçileri 'Yağış' endişesi sardı
Risk alarak baraj sahasını eken çiftçileri 'Yağış' endişesi sardı

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Elazığ, Keban, Tarım, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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